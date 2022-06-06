Авиаэксперт обвинил Черногорию и Болгарию в нарушении права из-за Лаврова

Самолет главы российского МИД, летевший в Сербию, не должен был получать никакого разрешения, поэтому Болгария, Северная Македония и Черногория, не пустив его в воздушное пространство, по политическим причинам нарушили международное право. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил бывший специалист Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Павел Герасимов.

Ранее СМИ сообщили, что Болгария, Северная Македония и Черногория не пропустили через свое воздушное пространство самолет министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который летел в Сербию. Об этом глава МИД РФ узнал уже в полете. Герасимов считает это политической манипуляцией.