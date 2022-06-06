Авиаэксперт обвинил Черногорию и Болгарию в нарушении права из-за Лаврова
Экс-специалист ИКАО Павел Герасимов в эфире НСН подчеркнул, что Болгария, Северная Македония и Черногория нарушили международное воздушное законодательство, не пустив самолет Сергея Лаврова в их воздушное пространство.
Самолет главы российского МИД, летевший в Сербию, не должен был получать никакого разрешения, поэтому Болгария, Северная Македония и Черногория, не пустив его в воздушное пространство, по политическим причинам нарушили международное право. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил бывший специалист Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Павел Герасимов.
Ранее СМИ сообщили, что Болгария, Северная Македония и Черногория не пропустили через свое воздушное пространство самолет министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который летел в Сербию. Об этом глава МИД РФ узнал уже в полете. Герасимов считает это политической манипуляцией.
«Согласно воздушному законодательству, борт Сергея Лаврова подходит под классификацию государственной авиации, соответственно нормы гражданской авиации не действуют на данное воздушное судно. То есть план полета не загружается в единую систему, не уведомляются страны. По сути, для государственной авиации разрешения на пересечение границ не требуется. Это просто уведомительный характер: мы берем такой-то курс, направляемся туда-то. Соответственно диспетчер должен отдавать команды направления для следования этому курсу, согласно Конвенции о международной гражданской авиации. Такие судна должны беспрепятственно и безвозмездно пересекать воздушное пространство. Однако, Болгария, Северная Македония и Черногория нарушили международное воздушное законодательство и ввели какие-то ограничения для бортов гражданской авиации, тем более которые находятся в российском реестре. Это игнорирование норм Чикагской конвенции и, по сути, не что иное, как политическая манипуляция или игра», - объяснил он.
При этом экс-специалист ИКАО добавил, что в такой ситуации Лаврову не угрожала опасность.
«Для тех, кто находится на борту, это не представляет никакой опасности, потому что, по сути, всегда есть и запас топлива, и нормы ETOPS (в гражданской авиации обозначают правила полетов увеличенной дальности над водой самолетами с двумя газотурбинными двигателями – прим. НСН), которые означают, что самолет может вернуться в течение 180 минут на любой ближайший аэродром. Опасности нет - есть только потеря времени, денег и, наверное, какая-то обида. Просто некрасивый жест со стороны западных партнеров», - отметил Герасимов.
Он также напомнил, что подобные ситуации встречались и раньше, но это было большой редкостью.
«Бывало, что отдельная страна не пускала самолет, и он ее облетал или возвращался. Например, Польша после гибели бывшего президента Леха Качиньского в авиакатастрофе в Смоленске, первый месяц не пропускала наши борта государственной авиации. Приходилось облетать ее через Балтику. Но такие инциденты скорее редкость, чем правило, и имеют исключительно политическую подоплеку», - заключил Герасимов.
Ранее научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что разрыв отношений России и Черногории может стать ожидаемым шагом в рамках европейской интеграции этой страны, хотя и усугубит уже существующий раскол внутри черногорского общества.
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