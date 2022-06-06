Авиаэксперт обвинил Черногорию и Болгарию в нарушении права из-за Лаврова

Экс-специалист ИКАО Павел Герасимов в эфире НСН подчеркнул, что Болгария, Северная Македония и Черногория нарушили международное воздушное законодательство, не пустив самолет Сергея Лаврова в их воздушное пространство. 


Самолет главы российского МИД, летевший в Сербию, не должен был получать никакого разрешения, поэтому Болгария, Северная Македония и Черногория, не пустив его в воздушное пространство, по политическим причинам нарушили международное право. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил бывший специалист Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Павел Герасимов.

Ранее СМИ сообщили, что Болгария, Северная Македония и Черногория не пропустили через свое воздушное пространство самолет министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который летел в Сербию. Об этом глава МИД РФ узнал уже в полете. Герасимов считает это политической манипуляцией.

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«Согласно воздушному законодательству, борт Сергея Лаврова подходит под классификацию государственной авиации, соответственно нормы гражданской авиации не действуют на данное воздушное судно. То есть план полета не загружается в единую систему, не уведомляются страны. По сути, для государственной авиации разрешения на пересечение границ не требуется. Это просто уведомительный характер: мы берем такой-то курс, направляемся туда-то. Соответственно диспетчер должен отдавать команды направления для следования этому курсу, согласно Конвенции о международной гражданской авиации. Такие судна должны беспрепятственно и безвозмездно пересекать воздушное пространство. Однако, Болгария, Северная Македония и Черногория нарушили международное воздушное законодательство и ввели какие-то ограничения для бортов гражданской авиации, тем более которые находятся в российском реестре. Это игнорирование норм Чикагской конвенции и, по сути, не что иное, как политическая манипуляция или игра», - объяснил он.
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При этом экс-специалист ИКАО добавил, что в такой ситуации Лаврову не угрожала опасность.

«Для тех, кто находится на борту, это не представляет никакой опасности, потому что, по сути, всегда есть и запас топлива, и нормы ETOPS (в гражданской авиации обозначают правила полетов увеличенной дальности над водой самолетами с двумя газотурбинными двигателями – прим. НСН), которые означают, что самолет может вернуться в течение 180 минут на любой ближайший аэродром. Опасности нет - есть только потеря времени, денег и, наверное, какая-то обида. Просто некрасивый жест со стороны западных партнеров», - отметил Герасимов.

Он также напомнил, что подобные ситуации встречались и раньше, но это было большой редкостью.

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«Бывало, что отдельная страна не пускала самолет, и он ее облетал или возвращался. Например, Польша после гибели бывшего президента Леха Качиньского в авиакатастрофе в Смоленске, первый месяц не пропускала наши борта государственной авиации. Приходилось облетать ее через Балтику. Но такие инциденты скорее редкость, чем правило, и имеют исключительно политическую подоплеку», - заключил Герасимов.

Ранее научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что разрыв отношений России и Черногории может стать ожидаемым шагом в рамках европейской интеграции этой страны, хотя и усугубит уже существующий раскол внутри черногорского общества.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЧерногорияСербияСергей ЛавровАвиацияСамолет
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