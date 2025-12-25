Новак рассказал о росте мирового спроса на нефть к 2050 году

Прирост спроса на нефть в мире в течение 25 лет составит до 20 млн баррелей в сутки. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью каналу «Россия 24».

«По оценкам экспертов, где-то к 2050 году, то есть в течение 25 лет, прирост составит от 15 до 20 миллионов баррелей в сутки», - отметил зампред правительства.

В последние два года потребление нефти растет ежегодно более чем на 1 млн баррелей в сутки. По словам Новака, это требует инвестиций и совместной работы над обеспечением рынка, поскольку это связано с энергетической безопасностью.

Ранее вице-премьер заявил, что одна из энергетических задач России - иметь обеспеченность нефтью на 50 лет, пишет 360.ru.

