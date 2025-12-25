В Темрюке из-за БПЛА загорелись два резервуара с нефтепродуктами

Два резервуара с нефтепродуктами загорелись в порту Темрюка из-за атаки БПЛА. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Общая площадь пожара составила почти 2 тысячи квадратных метров. К борьбе с огнем привлечены 70 специалистов и 18 единиц техники.

«По предварительной информации, пострадавших нет», - указали в оперштабе.

На месте ЧП находятся работают специальные и экстренные службы

В начале декабря портовая инфраструктура Темрюка загорелась после атаки дронов. Пожар распространился на площади в 1350 «квадратов», пишет 360.ru.

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:БеспилотникиПожарКраснодарский Край

