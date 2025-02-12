«Первый шаг»: Как освобождение Фогеля повлияет на переговоры Путина и Трампа
Отбывавший 14-летний срок в РФ американец Фогель помилован Путиным и возвращен домой, Трамп сообщил о скором освобождении еще одного американца. При этом остается загадкой, что Россия получила взамен.
Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о «значительном прогрессе» по украинскому вопросу. Но на этот раз американский лидер действительно может похвастаться успешными переговорами с Москвой, которые пока касаются Украины лишь косвенно.
ПОМИЛОВАНИЕ ОТ ПУТИНА
Белый дом сообщил, что Россия освободила американца Марка Фогеля, отбывающего срок по делу о контрабанде наркотиков. Трамп заявил, что очень признателен Владимиру Путину за освобождение осужденного в России американца, назвав договоренность об этом «очень справедливой и разумной».
Сам Фогель уже встретился с Трампом и его командой. Отбывавший 14-летний срок в РФ американец сообщил, что был помилован президентом России.
Трамп подчеркнул, что Москва «очень хорошо» отнеслась к США. Он выразил надежду, что этот момент станет началом отношений, которые приведут к завершению конфликта на Украине.
В июне 2022 года бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля приговорили к 14 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Американца и его жену задержали в аэропорту Шереметьево в августе 2021 года. В багаже экс-дипломата обнаружили марихуану и гашишное масло. Он утверждал, что в Россию приехал работать учителем истории, а арестовали его за 15 г марихуаны, которую ему якобы выписал врач в США.
При этом российская сторона пока не приводит подробности «обмена». Возникает вопрос, было ли освобождение американца обменом в принципе. Пока об условиях можно судить лишь из заявлений Трампа. По его словам, за освобождение Фогеля Россия попросила «немного». Также Трамп добавил, что в ближайшее время будет освобожден еще «кое-кто».
ТАЙНЫ УИТКОФФА
Для переговоров по освобождению Фогеля в Москву лично прилетал спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Не секрет, что Уиткофф – старый приятель главы Белого дома. СМИ сразу же сопоставили все факты, отметив, что роль Уиткоффа теперь выходит далеко за рамки миссии по освобождению задержанного американца Марка Фогела.
Газета The New York Times пишет, что Уиткофф якобы имел контакты с «близкими соратниками Путина», а также обсуждал Украину с «контактами в Саудовской Аравии и Катаре». Разумеется, официальных подтверждений этому пока нет.
По данным издания, буквально несколько недель назад глава США тайно уполномочил Уиткоффа расширить свою сферу деятельности за пределы Ближнего Востока с целью открытия канала переговоров с Россией. Трамп на личном уровне доверяет Уиткоффу, с которым он дружит с 1980-х годов.
Госсекретарь США Марко Рубио позднее в сдержанном формате прокомментировал освобождение Фогеля в контексте возможного завершения конфликта на Украине.
«Я не хочу утверждать, что происходящее здесь каким-либо образом является первым шагом к прекращению конфликта, но я уверен, что это хороший знак готовности русских что-то предпринять в этом отношении, и, надеюсь, мы сможем развить это в ближайшие дни», — сказал он CNN.
Он также заявил, что Трамп и его администрация собираются вернуть всех американских граждан, осужденных в России.
ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБМЕНЫ И ПОЗОР
До этого Москва и Вашингтон несколько раз проводили громкие обмены заключенными. Последний исторический обмен состоялся в августе прошлого года.
Тогда Москва освободила 16 человек, среди которых иноагенты и экстремисты. Домой вернулись десять россиян. Это арестованный в Словении за шпионаж Артем и Анна Дульцевы (и двое их несовершеннолетних детей), осужденный в Германии за убийство Вадим Красиков, а также Павел Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, осужденные за кибермошенничество в США сын депутата Роман Селезнев и Владислав Клюшин.
На тот момент экс-лидер страны Дональд Трамп раскритиковал договоренности между Москвой и Вашингтоном. В социальной сети Truth Social он заявил, что Россия «вымогает деньги» у США, и напомнил, что «вернул домой много заключенных, не возвращая никого взамен и уж тем более не давая никаких денег за это».
В декабре 2022 года Россия и США также провели резонансный обмен заключенными, в Россию вернулся Виктор Бут, просидевший около 15 лет в американской тюрьме, а в США – баскетболистка Бриттни Грайнер.
Виктор Бут был арестован в 2008 году в Таиланде, после этого его перевезли в США и приговорили к 25 годам тюрьмы по обвинениям в торговле оружием и поддержке терроризма. Баскетболистку сборной США, с 2015 года игравшую за УГМК из Екатеринбурга, задержали в феврале 2022 года в Шереметьево, где у нее нашли гашишное масло. В августе ей дали 9 лет колонии за контрабанду наркотиков, а в начале ноября этапировали из СИЗО в мордовскую колонию.
Тогда Дональд Трамп снова счел позором для Соединенных Штатов обмен осужденной в России за контрабанду наркотиков баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута. Он завил тогда, что сделка по обмену не была равноценной, учитывая, какие именно обвинения предъявлялись в США Буту.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Володин: Применение порошка из личинок в ЕС стало последствием политики санкций
- В Красноярске маршрутка врезалась в электроопору
- МЧС эвакуировали 139 рыбаков с дрейфующей льдины в Охотском море
- СМИ: В ЕС могут временно ограничить цены на газ
- На Сахалине более 100 рыбаков спасли с дрейфующей льдины
- Трамп не подтвердил планы использовать $4 млрд на помощь Киеву
- МЧС: На Чукотке произошло землетрясение
- СМИ: В Бурятии задержали готовившего нападение на школу девятиклассника
- Над Белгородской областью сбили три дрона ВСУ
- Трамп заявил, что признателен Путину за освобождение Фогеля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru