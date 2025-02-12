«Первый шаг»: Как освобождение Фогеля повлияет на переговоры Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о «значительном прогрессе» по украинскому вопросу. Но на этот раз американский лидер действительно может похвастаться успешными переговорами с Москвой, которые пока касаются Украины лишь косвенно.

ПОМИЛОВАНИЕ ОТ ПУТИНА

Белый дом сообщил, что Россия освободила американца Марка Фогеля, отбывающего срок по делу о контрабанде наркотиков. Трамп заявил, что очень признателен Владимиру Путину за освобождение осужденного в России американца, назвав договоренность об этом «очень справедливой и разумной».

Сам Фогель уже встретился с Трампом и его командой. Отбывавший 14-летний срок в РФ американец сообщил, что был помилован президентом России.

Трамп подчеркнул, что Москва «очень хорошо» отнеслась к США. Он выразил надежду, что этот момент станет началом отношений, которые приведут к завершению конфликта на Украине.