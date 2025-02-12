СМИ: США освободят россиянина Винника в ответ на освобождение Фогеля

Гражданина РФ Александра Винника, отбывающего наказание в США, освободят в ответ на освобождение американца Марка Фогеля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

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Как отмечается, это является условием сделки между Кремлем и Белым домом.

«Винника вернется в Россию в рамках обмена, в результате которого был освобожден Фогель», - утверждает агентство.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отметил, что данный обмен может говорить о дружественном характере будущих отношений глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее мать Александра Винника заявила, что сына вычеркнули из списка на обмен заключенными, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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