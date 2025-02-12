СМИ: США освободят россиянина Винника в ответ на освобождение Фогеля
Гражданина РФ Александра Винника, отбывающего наказание в США, освободят в ответ на освобождение американца Марка Фогеля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Как отмечается, это является условием сделки между Кремлем и Белым домом.
«Винника вернется в Россию в рамках обмена, в результате которого был освобожден Фогель», - утверждает агентство.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отметил, что данный обмен может говорить о дружественном характере будущих отношений глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Ранее мать Александра Винника заявила, что сына вычеркнули из списка на обмен заключенными, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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