Песков заявил, что Путин пригласил Трампа в Москву

Президент России Владимир Путин пригласил американского лидера Дональда Трампа в Москву, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Трамп заявил, что провел телефонный разговор с Путиным

Как уточнил пресс-секретарь президента РФ, Путин и Трамп поговорили по телефону в среду утром - разговор длился 1,5 часа.

По словам Пескова, главы государств обсудили урегулирование конфликта на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке. Стороны договорились о продолжении контактов.

Путин и Трамп обсудили обмен граждан РФ и США, Вашингтон гарантировал выполнение достигнутых договоренностей, добавил Песков.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Владимир ПутинСШАДональд Трамп

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