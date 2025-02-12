Песков заявил, что Путин пригласил Трампа в Москву
12 февраля 202520:00
Президент России Владимир Путин пригласил американского лидера Дональда Трампа в Москву, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Как уточнил пресс-секретарь президента РФ, Путин и Трамп поговорили по телефону в среду утром - разговор длился 1,5 часа.
По словам Пескова, главы государств обсудили урегулирование конфликта на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке. Стороны договорились о продолжении контактов.
Путин и Трамп обсудили обмен граждан РФ и США, Вашингтон гарантировал выполнение достигнутых договоренностей, добавил Песков.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru