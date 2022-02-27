Переговоры с боем. Россия и Москва никак не встретятся

Москва и Киев не могут никак не могут встретиться для переговоров по урегулированию конфликта. Киев постоянно оправдывается и оттягивает встречу. Идут бои.

Делегация из России прибыла в Белоруссию на переговоры с украинской стороной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Российская сторона уже готова для переговоров в Гомеле, теперь мы ждем украинцев», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

В состав делегации вошли представители министерства иностранных дел, Минобороны, администрации президента и других ведомств, пишет RT.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия не может стать площадкой для переговоров с Россией на фоне спецоперации РФ на Украине и предложил другие города для встречи. Глава государства опубликовал соответствующее обращение в своем Telegram-канале.

«Если бы с ваших (белорусских. - НСН) территорий не было агрессивных действий, мы могли бы говорить в Минске, в вашем городе. Сейчас мы говорим: не Минск. Площадкой могут быть другие города для встречи», — заявил Зеленский.

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона сама предложила Гомель как площадку для проведения переговоров.

«Город Гомель был предложен украинской стороной - именно украинской стороной - как место для переговоров. Как мы уже говорили, российская делегация готова к этим переговорам на месте. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В ближайшее время он сделает соответствующее заявление», - приводит его слова «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря президента РФ, Россия предупредила Украину, что на этот раз ход военной операции в ожидании переговоров приостанавливать не будет. Накануне, после отказа Киева от переговоров «на условиях Москвы» Песков рассказал, что Минобороны приостанавливало ход военной операции на Украине. Приказ был отменен после реакции Киева.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко который сообщал, что сразу предложил в своей стране организовать площадку для переговоров России и Украины, заявил о просьбе представителей украинской элиты созвониться с Владимиром Зеленским. Об этом информирует РИА Новости.

«Ну, безумец, ну, не понимает, мы вас просим, позвоните сейчас Зеленскому, скажите ему, чтобы он остановился. Хорошо, позвоню. Но вряд ли это будет иметь на него какое-то воздействие», — рассказал Лукашенко.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале написал, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому «мир не нужен».

«Зеленскому мир не нужен. Последствия очевидны. Если вчера из-за своей позиции Зеленский потерял Донбасс, то сегодня он может потерять Украину», - заявил Володин.

Политик также отметил, что «длящийся конфликт нужен и выгоден США, которые нашпиговали оружием Украину, сделали всё, чтобы была создана сегодняшняя ситуация».


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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
ТЕГИ:Александр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковПереговорыРоссияУкраина
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