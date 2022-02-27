Переговоры с боем. Россия и Москва никак не встретятся

Делегация из России прибыла в Белоруссию на переговоры с украинской стороной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Российская сторона уже готова для переговоров в Гомеле, теперь мы ждем украинцев», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

В состав делегации вошли представители министерства иностранных дел, Минобороны, администрации президента и других ведомств, пишет RT.