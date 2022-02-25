Путин высоко оценил действия российской армии в ходе операции на Украине
Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская армия в ходе спецоперации на Украине действует мужественно, профессионально и героически.
Путин обсуждает в пятницу вечером в Москве с членами Совбеза военную операцию на Украине, объявленную им накануне.
Президент РФ добавил, что российская армия выполняет свой воинский долг успешно, решая задачу по обеспечению безопасности и защите Отечества.
Накануне президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Минобороны РФ ранее заявило, что Вооруженные силы России не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, а гражданскому населению ничего не угрожает.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,1 млн+123 тыс. / сут.
Умерли
349 тыс.+787 / сут.
Выздоровели
13,1 млн+167 тыс. / сут.
- Совет Европы намерен приостановить членство России в организации
- Силуанов заявил, что в стране стабильная экономическая ситуация
- Путин высоко оценил действия российской армии в ходе операции на Украине
- Макрон рассказал о новых антироссийских санкциях
- СМИ: Германия может заморозить активы россиян
- Путин предложил украинским военным забрать власть в свои руки
- Путин проводит заседание Совета Безопасности на тему спецоперации на Украине
- Союз журналистов России попросил Роскомнадзор помочь ограничить цензуру в соцсетях
- СМИ: Нацбанк Украины отзовет лицензию у «дочки» Сбербанка
- Всемирная Шахматная Олимпиада 2022 года переносится из России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru