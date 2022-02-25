Путин высоко оценил действия российской армии в ходе операции на Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская армия в ходе спецоперации на Украине действует мужественно, профессионально и героически.

Путин обсуждает в пятницу вечером в Москве с членами Совбеза военную операцию на Украине, объявленную им накануне.

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Президент РФ добавил, что российская армия выполняет свой воинский долг успешно, решая задачу по обеспечению безопасности и защите Отечества.

Накануне президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.

Минобороны РФ ранее заявило, что Вооруженные силы России не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, а гражданскому населению ничего не угрожает.



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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Российская АрмияВладимир Путин
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