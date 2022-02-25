Политолог назвал условия успешных переговоров Путина с Зеленским

«Было сказано: Украина складывает оружие, разоружает свои национальные батальоны, признает свое поражение, берет на себя обязательства признать независимость Донецкой и Луганской республик», — подчеркнул Литовкин в беседе с «Вечерней Москвой».

В то же время Литовкин обратил внимание, что Украина сама должна решить, будет ли в стране смена власти. Однако, по его словам, народ откажется от правительства, которое довело страну до войны.

«Но мы не будем входить в города, стрелять по жилым домам и гражданскому населению. Украина должна принять решение, как ей дальше жить», — резюмировал Литовкин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин готов отправить делегацию в Минск для начала переговоров.

