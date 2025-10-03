«Похоже на банду»: Европа тянет руки к замороженным российским активам
Евросоюз все чаще вспоминает о средствах Москвы в своих банках. Некоторые политики призывают отдать эти деньги украинцам, но Россия уже готова к ответным мерам.
Страны «Большой семерки» запланировали дополнительно профинансировать Украину на $50 миллиардов в 2025 году. $26,5 миллиардов уже были отправлены. Эти деньги поступят стране за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщили РИА Новости.
После начала специальной военной операции (СВО) западные страны ввели санкции против Центробанка, заморозив у себя его резервы, которые хранились в европейских банках. Основная часть средств была на счетах бельгийской Euroclear. На лето 2025 года там находилось $228 миллиардов, которые принадлежат как частным лицам из России, так и государству.
ЧТО С ДЕНЬГАМИ?
Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине беспроцентный кредит в размере около €140 миллиардов. Такие деньги можно взять из российских замороженных средств, предложил он, выступая в Бундестаге.
Этот план вызвал неоднозначную реакцию даже среди европейцев. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что изъятие замороженных активов России противоречило бы нормам международного права. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Эту позицию также поддержал премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер. По его словам, лидеры всех стран ЕС должны предоставить королевству убедительные юридические аргументы. В противном случае Брюссель не возьмет на себя ответственность за репутационные риски, добавил он в ходе общения с журналистами.
Представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари указал, что у России есть законные права вернуть свои деньги, а Евросоюз не собирается их подрывать. Об этом он сообщил на брифинге Еврокомиссии.
Однако точку зрения канцлера Германии поддержала глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас. По ее мнению, схема передачи активов будет выглядеть следующим образом: Украина получает деньги в кредит прямо сейчас, а после окончания боевых действий его выплачивает Россия в качестве репараций. Мерц предложил ускорить этот план без излишней бюрократии.
РЕАКЦИЯ РОССИИ
Россия готова прибегнуть к изъятию и быстрой продаже зарубежных активов в стране, если Европа решится на такие же меры с российскими активами. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Издание утверждает, что юридические гарантии под эти изменения уже готовы. В частности, 30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о новом механизме приватизации в условиях санкций. Он позволяет ускорять продажу иностранной собственности до 10 дней.
В России объем инвестиций со стороны европейских стран составляет примерно $266 миллиардов. Наиболее весомый вклад сделали Норвегия ($43 миллиарда) и Швейцария ($27,5 миллиардов). Данные опубликовали РИА Новости.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию на брифинге с журналистами. По ее словам, Европа знает, что Россия подготовит жесткий ответ, если будут попытки украсть ее активы.
ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ
Представители европейских стран обсудили будущее российских активов на полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Копенгагене 1-2 октября. Единства по вопросам конфискации активов пока не было найдено. Большинство стран согласились с действующей схемой: деньги заморожены, проценты со счетов передаются Украине. Об этом сообщило издание Reuters.
Экономист Александр Разуваев рассказал НСН, что на данный момент обе стороны выжидают, однако у Евросоюза есть весомый повод покуситься на российские деньги.
«Никто пока не перейдет к таким рисковым шагам. С другой стороны, мы понимаем, что у ЕС денег на финансирование Украины больше нет. Скоро мы узнаем, что у них есть», — подчеркнул он.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, что европейцам рисковать не стоит. Он сообщил журналистам, что никакие уловки не спасут ЕС от судебных разбирательств и юридического преследования, если Европа решит присвоить российские активы.
«Это похоже на банду. Кто-то на шухере, кто-то грабит, а кто-то, как Бельгия, кричит: «Ребята, давайте вместе нести ответственность!» - заявил Песков, уточнив, что действия Европы с замороженными российскими активами напоминают работу банды.
