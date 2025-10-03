Страны «Большой семерки» запланировали дополнительно профинансировать Украину на $50 миллиардов в 2025 году. $26,5 миллиардов уже были отправлены. Эти деньги поступят стране за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщили РИА Новости.



После начала специальной военной операции (СВО) западные страны ввели санкции против Центробанка, заморозив у себя его резервы, которые хранились в европейских банках. Основная часть средств была на счетах бельгийской Euroclear. На лето 2025 года там находилось $228 миллиардов, которые принадлежат как частным лицам из России, так и государству.



ЧТО С ДЕНЬГАМИ?



Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине беспроцентный кредит в размере около €140 миллиардов. Такие деньги можно взять из российских замороженных средств, предложил он, выступая в Бундестаге.



Этот план вызвал неоднозначную реакцию даже среди европейцев. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что изъятие замороженных активов России противоречило бы нормам международного права. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.