Макрон выступил против конфискации замороженных российских активов

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что изъятие замороженных активов России противоречило бы нормам международного права. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Так французский лидер прокомментировал инициативу канцлера Германии Фридриха Мерца. Ранее политик предложил предоставить Украине беспроцентный кредит в размере около €140 миллиардов за счет российских средств, заблокированных в Европе.