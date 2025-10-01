Макрон выступил против конфискации замороженных российских активов

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что изъятие замороженных активов России противоречило бы нормам международного права. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Так французский лидер прокомментировал инициативу канцлера Германии Фридриха Мерца. Ранее политик предложил предоставить Украине беспроцентный кредит в размере около €140 миллиардов за счет российских средств, заблокированных в Европе.

Макрон: ЕС наращивает возможности в сфере дронов и противодроновой обороны

Мерц анонсировал обсуждение этой идеи на неформальной встрече лидеров стран ЕС в Копенгагене 1 октября.

Макрон подчеркнул, что, несмотря на дискуссии в Европе, сама по себе конфискация подобных активов невозможна из-за противоречия международным нормам, передает «Радиоточка НСН».

