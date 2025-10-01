Макрон выступил против конфискации замороженных российских активов
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что изъятие замороженных активов России противоречило бы нормам международного права. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Так французский лидер прокомментировал инициативу канцлера Германии Фридриха Мерца. Ранее политик предложил предоставить Украине беспроцентный кредит в размере около €140 миллиардов за счет российских средств, заблокированных в Европе.
Мерц анонсировал обсуждение этой идеи на неформальной встрече лидеров стран ЕС в Копенгагене 1 октября.
Макрон подчеркнул, что, несмотря на дискуссии в Европе, сама по себе конфискация подобных активов невозможна из-за противоречия международным нормам, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На видео попало уничтожение «Искандером» фур с сотней БПЛА «Лютый»
- Макрон выступил против конфискации замороженных российских активов
- США одобрили продажу Канаде систем HIMARS на $1,75 миллиарда
- Небензя: Поставки ракет Tomahawk Украине не изменят ситуацию на фронте
- Адвокат назвал приговор Марине Таубер ударом по молдавской оппозиции
- СМИ: Россия может национализировать иностранные активы в ответ на действия ЕС
- Максим Галкин может «лишиться» своего имени
- В Лос-Анджелесе умерла двукратная лауреатка «Оскара» Мишель Берк
- Симоньян анонсировала выход последнего фильма Кеосаяна
- Дешевый интернет в России связали с уровнем зарплат и курсом рубля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru