В Москве задержали миллиардера Сулейманова по подозрению в убийстве

Бизнесмена Ибрагима Сулейманова задержали в Москве по подозрению в убийстве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, миллиардер был задержан в ночь на 2 октября. Сулейманова обвиняют в убийстве, совершенном в прошлые годы. Следствие будет ходатайствовать об аресте задержанного.

«Сулейманов считается одним из самых загадочных и влиятельных олигархов современной России. Он уже был судим за мошенничество и отмывание денег, однако даже после заключения смог сохранить влияние и власть», - отмечает Baza.

Задержание миллиардера подтверждает ТАСС. Источник агентства в правоохранительных органах указал, что Сулейманова «подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство)».

