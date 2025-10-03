В Москве задержали миллиардера Сулейманова по подозрению в убийстве
Бизнесмена Ибрагима Сулейманова задержали в Москве по подозрению в убийстве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным СМИ, миллиардер был задержан в ночь на 2 октября. Сулейманова обвиняют в убийстве, совершенном в прошлые годы. Следствие будет ходатайствовать об аресте задержанного.
«Сулейманов считается одним из самых загадочных и влиятельных олигархов современной России. Он уже был судим за мошенничество и отмывание денег, однако даже после заключения смог сохранить влияние и власть», - отмечает Baza.
Задержание миллиардера подтверждает ТАСС. Источник агентства в правоохранительных органах указал, что Сулейманова «подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство)».
Ранее в Москве задержали экс-министра здравоохранения Хабаровского края Юрия Бойченко по делу о хищении более 120 млн рублей, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шаман перенес концерты в России ради поездки в КНДР
- Бесконтрольная доза: Нарколог объяснил разницу между «айкос» и сигаретами
- Кассовый успех «Дракулы» в России объяснили безрыбьем в прокате
- СК: Свыше 27 тысяч мирных жителей пострадали от преступлений Киева с 2014 года
- В Москве задержали миллиардера Сулейманова по подозрению в убийстве
- Телеграм: Годовщина воссоединения, Валдай и шатдаун
- СМИ: Трамп может передать Украине разведданные по нефтегазовым объектам РФ
- «Похоже на банду»: Европа тянет руки к замороженным российским активам
- В Сиднее упал вертолет, один человек погиб
- СМИ: Газа будет полностью уничтожена, если не достичь перемирия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru