Шаман перенес концерты в России ради поездки в КНДР

Певец Шаман (Ярослав Дронов) перенес два концерта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области из-за готовящейся поездки в Северную Корею. Об этом исполнитель сообщил в своем Telegram-канале.

«Скоро мне предстоит ещё одна поездка в КНДР. Поэтому пришлось передвинуть два моих запланированных концерта в Колпине и Тихвине», - написал артист.

Выступление Шамана в Колпине состоится 25 ноября, в Тихвине – 26 ноября.

Артист ранее посещал Северную Корею, его визит состоялся в августе, напоминает «Свободная пресса». Шаман принимал участие в торжествах в честь 80-й годовщины освобождения Кореи.

