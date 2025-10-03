Шаман перенес концерты в России ради поездки в КНДР
Певец Шаман (Ярослав Дронов) перенес два концерта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области из-за готовящейся поездки в Северную Корею. Об этом исполнитель сообщил в своем Telegram-канале.
«Скоро мне предстоит ещё одна поездка в КНДР. Поэтому пришлось передвинуть два моих запланированных концерта в Колпине и Тихвине», - написал артист.
Выступление Шамана в Колпине состоится 25 ноября, в Тихвине – 26 ноября.
Артист ранее посещал Северную Корею, его визит состоялся в августе, напоминает «Свободная пресса». Шаман принимал участие в торжествах в честь 80-й годовщины освобождения Кореи.
