СК: Свыше 27 тысяч мирных жителей пострадали от преступлений Киева с 2014 года
Свыше 27 тысяч мирных жителей пострадали от преступлений украинского режима с 2014 года. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
По данным ведомства, с 2014-го правоохранители возбудили 8167 дел о преступлениях Киева.
«В результате агрессии Украины пострадало 27 тысяч мирных жителей, из которых убиты 7240, в том числе 225 несовершеннолетних», - указали в Следкоме.
При этом в отношении 674 лиц уже были вынесены обвинительные приговоры.
Ранее СК сообщал о возбуждении более 6 тысяч дел против киевского режима, связанных с преступлениями против мирного населения и военнослужащих.
