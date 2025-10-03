Свыше 27 тысяч мирных жителей пострадали от преступлений украинского режима с 2014 года. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

По данным ведомства, с 2014-го правоохранители возбудили 8167 дел о преступлениях Киева.

«В результате агрессии Украины пострадало 27 тысяч мирных жителей, из которых убиты 7240, в том числе 225 несовершеннолетних», - указали в Следкоме.

При этом в отношении 674 лиц уже были вынесены обвинительные приговоры.

Ранее СК сообщал о возбуждении более 6 тысяч дел против киевского режима, связанных с преступлениями против мирного населения и военнослужащих.

