Бесконтрольная доза: Нарколог объяснил разницу между «айкос» и сигаретами
Системы нагревания табака вреднее, чем обычные сигареты по одной причине, заявил НСН Александр Ковтун.
IQOS и вейпы не позволяют человеку дозировать никотин. Потребитель систем нагревания может получить больше вредных веществ, чем курильщик за одну пачку сигарет, рассказал психиатр, нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН.
Если курящие россияне откажутся от сигарет и заменят их на электронные системы нагревания табака, то это принесет бюджету до 1,5 триллионов рублей. Об этом сообщили в Ассоциации медицинских специалистов. Исследователи утверждают, что такой эффект возможен за счет оздоровления населения и сокращению его нетрудоспособной части. Выводы были опубликованы на сайте «Коммерсанта». Ковтун усомнился в такой вероятности.
«Что касается экономической целесообразности и выгоды, то я не соглашусь. Человек просто изменяет способ потребления никотина. Он не станет здоровее в случае перехода с одного на другое. Никто уже не тешит себя иллюзией, что можно бросить курить с помощью систем нагревания табака. Это просто удобнее: не надо носить с собой зажигалку, нет запаха на руках. Однако есть проблема с дозировкой потребления. Люди с IQOS могут получить куда больше никотина, чем курильщик, который выкурит пачку сигарет в день», — отметил он.
Ковтун добавил, почему число курильщиков в России сокращается.
«По моему субъективному мнению, количество курильщиков снизилось, поскольку государство ведет борьбу. Мы уже отвыкли от того, что где-то в кафе или помещениях можно курить, а в Европе и на Балканах так до сих пор. Но если кто-то хочет бросить, то чаще всего делает это сам и без медицинской помощи. В какой-то момент мы приходим к тому, что, чтобы стать лучшей версией себя, нужно полностью отказаться от всех психоактивных веществ, изменяющих сознание. Человек соглашается идти по этому пути и решает бросить никотин», — заключил он.
Ранее Ковтун назвал НСН самое распространенное психическое заболевание.
