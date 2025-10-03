IQOS и вейпы не позволяют человеку дозировать никотин. Потребитель систем нагревания может получить больше вредных веществ, чем курильщик за одну пачку сигарет, рассказал психиатр, нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН.



Если курящие россияне откажутся от сигарет и заменят их на электронные системы нагревания табака, то это принесет бюджету до 1,5 триллионов рублей. Об этом сообщили в Ассоциации медицинских специалистов. Исследователи утверждают, что такой эффект возможен за счет оздоровления населения и сокращению его нетрудоспособной части. Выводы были опубликованы на сайте «Коммерсанта». Ковтун усомнился в такой вероятности.