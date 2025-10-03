Телеграм: Годовщина воссоединения, Валдай и шатдаун

1

В четверг президент России Владимир Путин выступил на форуме «Валдай». В этом году тема форума – «Полицентричный мир: инструкция по применению».

Политолог Павел Данилин комментирует заявление президента о том, что нынешняя администрация США руководствуется интересами своей страны, и это рациональный подход:

«Президент России дает понять, что для него не секрет причины разворота Трампа на 180 градусов (кстати, ровно так описывают эту позицию президента США CNN и другие СМИ, что явно не прибавляет тому симпатий в электорате). Причины эти я описывал неоднократно. Это и республиканцы – ястребы, это и демократы – глобалисты. Ссориться со вторыми можно, только если у тебя монолитная поддержка в первых. А в республиканских кругах у Трампа не все хорошо. И, конечно, проще подсдать, как фраер, назад в плане миротворческих усилий, чем переть, как баран на новые ворота. Это и Европа, которая Трампу выкатила если не ультиматум, то предложение, от которого нельзя отказаться. По разным причинам. И либо США поддерживают Европу в этом конфликте до тех пор, пока ЕС этого требует, либо у США появятся некоторые проблемы в плане договоренностей по поставкам, по тарифам и по закупкам. Прикинув хрен к носу, Трамп посчитал, почесал и решил, что лучше сделает вид, что поддерживает Зеленского и целуется с ним в десна, но зато приобретет для США контракты, поставки и т.д. и т.п. Так вот, позиция Трампа понятна Москве. Но, понимая, почему Трамп так себя ведет, Кремль, очевидно, не собирается ему в этом подыгрывать – Трамп обещал Москве одно - четкие условия территориальных уступок со стороны Украины, принятие законов, запрещающих нацизм и русофобию, отсутствие на Украине войск НАТО, отказ НАТО от расширения на Восток, зафиксированный документально. Ничего этого он сделать не смог или не захотел. Неважно. Но свое слово он не сдержал, какие бы причины в виде вышеназванных он ни имел в виду (пардон за тавтологию). В этой связи, дает понять, российский президент, и мы также не считаем себя связанными обязательствами, которые брали на себя по итогам визитов Уиткоффа и по результатам Аляски».

«Темник» выделяет другие тезисы:

«В выступлении Путина на Валдайском форуме прослеживается знакомая по другим заявлениям концепция трансформации международных отношений, где центральным элементом выступает переход от однополярной гегемонии к многополярному миру. Президент характеризует этот переход как объективный исторический процесс, вызванный провалом попыток западных стран установить глобальное доминирование после окончания холодной войны. Важным тезисом выступления становится понятие "мирового большинства" – государств, стремящихся к реализации собственных цивилизационных интересов и сбалансированному развитию без внешнего диктата. Президент подчеркивает необходимость возвращения к классической дипломатии, основанной на взаимном уважении и учете интересов всех сторон, противопоставляя ее "дипломатии монолога" западных стран. Особое внимание уделяется принципу неделимости безопасности и важности национальных традиций как фундамента для выстраивания международного диалога. Выступление демонстрирует видение России как неотъемлемого элемента глобального баланса, страны с уникальным историческим опытом, готовой к работе в условиях сложной многополярной реальности. Путин признает отсутствие готовых решений для новой мировой архитектуры и длительность переходного периода, но выражает готовность РФ к совместной работе над созданием устойчивого мирового порядка».

«Птичья ягода» беспокоится о ментальном здоровье западных комментаторов:

«На четвертый час президентских речей мы выяснили, что: хорошо играть в гольф недостаточно для президента; на вопрос "зачем вы, Владимир Владимирович, наслали вероломно дронов на Данию?", президент ответил, что больше так не будет, так уж и быть; Путин – директор ЦРУ. С учетом обычного уровня понимания даже куда более простых и прямых изречений российской стороны западными неполживыми аналитиками, медийщиками и экспертами, завтра из-за шуточек Темнейшего там случится падучая».

«ЭИСИ – Повестка дня» приводит комментарий политолога Анны Федоровой:

«Фантастически наполненное смыслами выступление. Думаю, что мы еще долго будем разбирать его по фразам, но несколько моментов отмечу. Снова и снова Президент терпеливо объясняет реальность тем, кто ее отрицает: старый мировой порядок ушел в прошлое, мы живем в современном полицентричном мире, нет больше никакого "тотального доминирования Запада". У каждой страны есть свой голос, свое достоинство и свое место в международном общении. Я думаю, что это послание очень важно услышать тому самому "мировому большинству", о котором мы сейчас столько говорим. Россия всегда ориентирована на сотрудничество, взаимное уважение, созидание и поиск соглашений. Мы с уважением относимся к международным институтам и признаем, что у всех стран есть свои интересы. <…> Очень глубокая, человечная и спокойная речь. Много шуток, много метафор. Видно, что президент не отгораживается от своей аудитории, а наоборот – держит контакт, специально говорит простыми словами».



