Телеграм: Годовщина воссоединения, Валдай и шатдаун
Путин шутил на "Валдае", в новых регионах отмечали воссоединение с Россией, в Молдавии нарушали выборы, в США разгоняли правительство, а в Днепре били по мошенникам.
Валдайский форум
В четверг президент России Владимир Путин выступил на форуме «Валдай». В этом году тема форума – «Полицентричный мир: инструкция по применению».
Политолог Павел Данилин комментирует заявление президента о том, что нынешняя администрация США руководствуется интересами своей страны, и это рациональный подход:
«Президент России дает понять, что для него не секрет причины разворота Трампа на 180 градусов (кстати, ровно так описывают эту позицию президента США CNN и другие СМИ, что явно не прибавляет тому симпатий в электорате). Причины эти я описывал неоднократно. Это и республиканцы – ястребы, это и демократы – глобалисты. Ссориться со вторыми можно, только если у тебя монолитная поддержка в первых. А в республиканских кругах у Трампа не все хорошо. И, конечно, проще подсдать, как фраер, назад в плане миротворческих усилий, чем переть, как баран на новые ворота. Это и Европа, которая Трампу выкатила если не ультиматум, то предложение, от которого нельзя отказаться. По разным причинам. И либо США поддерживают Европу в этом конфликте до тех пор, пока ЕС этого требует, либо у США появятся некоторые проблемы в плане договоренностей по поставкам, по тарифам и по закупкам. Прикинув хрен к носу, Трамп посчитал, почесал и решил, что лучше сделает вид, что поддерживает Зеленского и целуется с ним в десна, но зато приобретет для США контракты, поставки и т.д. и т.п. Так вот, позиция Трампа понятна Москве. Но, понимая, почему Трамп так себя ведет, Кремль, очевидно, не собирается ему в этом подыгрывать – Трамп обещал Москве одно - четкие условия территориальных уступок со стороны Украины, принятие законов, запрещающих нацизм и русофобию, отсутствие на Украине войск НАТО, отказ НАТО от расширения на Восток, зафиксированный документально. Ничего этого он сделать не смог или не захотел. Неважно. Но свое слово он не сдержал, какие бы причины в виде вышеназванных он ни имел в виду (пардон за тавтологию). В этой связи, дает понять, российский президент, и мы также не считаем себя связанными обязательствами, которые брали на себя по итогам визитов Уиткоффа и по результатам Аляски».
«Темник» выделяет другие тезисы:
«В выступлении Путина на Валдайском форуме прослеживается знакомая по другим заявлениям концепция трансформации международных отношений, где центральным элементом выступает переход от однополярной гегемонии к многополярному миру. Президент характеризует этот переход как объективный исторический процесс, вызванный провалом попыток западных стран установить глобальное доминирование после окончания холодной войны. Важным тезисом выступления становится понятие "мирового большинства" – государств, стремящихся к реализации собственных цивилизационных интересов и сбалансированному развитию без внешнего диктата. Президент подчеркивает необходимость возвращения к классической дипломатии, основанной на взаимном уважении и учете интересов всех сторон, противопоставляя ее "дипломатии монолога" западных стран. Особое внимание уделяется принципу неделимости безопасности и важности национальных традиций как фундамента для выстраивания международного диалога. Выступление демонстрирует видение России как неотъемлемого элемента глобального баланса, страны с уникальным историческим опытом, готовой к работе в условиях сложной многополярной реальности. Путин признает отсутствие готовых решений для новой мировой архитектуры и длительность переходного периода, но выражает готовность РФ к совместной работе над созданием устойчивого мирового порядка».
«Птичья ягода» беспокоится о ментальном здоровье западных комментаторов:
«На четвертый час президентских речей мы выяснили, что: хорошо играть в гольф недостаточно для президента; на вопрос "зачем вы, Владимир Владимирович, наслали вероломно дронов на Данию?", президент ответил, что больше так не будет, так уж и быть; Путин – директор ЦРУ. С учетом обычного уровня понимания даже куда более простых и прямых изречений российской стороны западными неполживыми аналитиками, медийщиками и экспертами, завтра из-за шуточек Темнейшего там случится падучая».
«ЭИСИ – Повестка дня» приводит комментарий политолога Анны Федоровой:
«Фантастически наполненное смыслами выступление. Думаю, что мы еще долго будем разбирать его по фразам, но несколько моментов отмечу. Снова и снова Президент терпеливо объясняет реальность тем, кто ее отрицает: старый мировой порядок ушел в прошлое, мы живем в современном полицентричном мире, нет больше никакого "тотального доминирования Запада". У каждой страны есть свой голос, свое достоинство и свое место в международном общении. Я думаю, что это послание очень важно услышать тому самому "мировому большинству", о котором мы сейчас столько говорим. Россия всегда ориентирована на сотрудничество, взаимное уважение, созидание и поиск соглашений. Мы с уважением относимся к международным институтам и признаем, что у всех стран есть свои интересы. <…> Очень глубокая, человечная и спокойная речь. Много шуток, много метафор. Видно, что президент не отгораживается от своей аудитории, а наоборот – держит контакт, специально говорит простыми словами».
Годовщина воссоединения новых регионов с Россией
30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин, главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о воссоединении этих территорий с Россией.
«ДНР Онлайн» публикует поздравление главы республики Дениса Пушилина:
«Ровно три года назад была восстановлена историческая справедливость – Донбасс вновь стал частью большой и сильной страны. Стойкость и решимость жителей Донбасса доказали: непоколебимый дух и любовь к Родине сильнее любых испытаний. Воссоединение с Россией открыло новую страницу в жизни нашего края: восстанавливаются города, строятся дороги, открываются школы и больницы, реализуются масштабные проекты в экономике и социальной сфере. Все это – результат единства жителей Республики и братской поддержки со стороны всей России. Сегодня Донбасс – часть великого государства, где ценят труд, уважают традиции и чтят память о прошлом. Мы уверенно смотрим в будущее, зная: впереди – возрождение, процветание и новые победы!»
Канал Министерства промышленности и торговли Херсонской области рассказывает о том, как праздновали годовщину в Геническе:
«На центральной площади города Геническ царит праздничная атмосфера – Херсонская область отмечает День воссоединения с Россией. С утра здесь проходит праздничный концерт: звучат слова поздравлений, народные песни, выступают творческие коллективы. Рядом с концертной площадкой расположилась ярмарка, объединившая местных производителей и ремесленников. Пять тематических палаток представляют продукцию, рожденную на херсонской земле: от деликатесов до авторских сувениров. <…> Праздник в Геническе – это знак того, что Херсонская область продолжает жить, развиваться и строить будущее в составе большой страны».
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник публикует ссылку на видео – приуроченное ко Дню воссоединения новых регионов с Россией новое прочтение советской песни «С чего начинается Родина»:
«Совсем не случайно для нового звездного клипа объединяющей песней избрано произведение поэта-песенника из Луганска – Михаила Матусовского "С чего начинается Родина". Поверьте на слово, что сегодня и в Луганске, и в Донецке, на Запорожье и Херсонщине прекрасно осознают, что такое Родина, и как за нее приходится не только голосовать, но воевать и стойко переносить все тяготы… потому что это Родина, и она у нас одна!»
«НОВОСТИ ЛНР» делятся видеокадрами:
«30 сентября 2022 года – день, когда мы вернулись домой! Смотрите, как республика расцветает в составе России: новые дороги, восстановленные дома, мосты, парки. Это лишь малая часть тех перемен, которые произошли за три года! Поддержка России – это опора и надежда для нашей республики».
«338» тоже отмечает преображение новых регионов:
«В обращении по случаю третьей годовщины воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией Президент отметил, что в программу восстановления исконно российских территорий Донбасса и Новороссии включилась вся Россия. Это та самая программа шефской помощи, которая была запущена в мае 2022 года. Только отгремели бои, а строители заходили в разрушенные населенные пункты вместе с саперами. Потому что мирным жителям нужно было жить, а не выживать. Масштабы восстановительных работ впечатляют. Впечатляют подходы регионов-шефов, которые выполняют свою работу без формализма, а передовой опыт широко изучается. Это ощущают на возвращенных территориях. Проблема только одна, и она неизменна с мая 2022 года: дефицит информационного сопровождения о ходе восстановительных работ. Только "искушенные" граждане смогут сходу назвать свой регион-побратим, которому оказывается поддержка. Еще меньше граждан смогут назвать, в чем выражается эта поддержка. Труд восстановителей из шефствующих регионов должен цениться не меньше ратного дела защитников. Одни – сохраняют жизнь на русских землях, другие – возвращают жизнь на территории, которые 30 лет пребывали в упадке».
Удар БПЛА по колл-центру мошенников
По данным украинских СМИ и блогеров, российские БПЛА разрушили крупнейший колл-центр мошенников в Днепропетровске.
«Денацификация UA» радуется:
«Неужели? Да! Прилет в центре Днепропетровска оказался ударом по скоплению мошеннических колл-центров. Это подтверждает ряд источников, в том числе украинских. Отсюда и истерика Зеленского с подельниками, которые через свои пропагандистские рупоры изощряются в проклятьях. Размотало ублюдков, которые месяцами и годами обманывали наших легковерных соотечественников, изымали их деньги и вербовали на преступные "акции". Поскольку данный преступный сегмент на Украине находится под контролем чиновников и силовиков, это делает "колл-центры" законной и важной целью. Наконец-то. Теперь важно не останавливаться и продолжать. "Гераней" хватит на всех».
«АДЕКВАТ Z» рассуждает о том, как очистить Украину от всех подобных центров:
«С учетом того, какой объем разведывательных, диверсионных и террористических задач по совместительству выполняют телефонные злодеи, хрюкать про невоенный характер этих целей можно даже не пытаться. Массовый, например, телефонный террор сразу после "Крокуса" в отношении наших детей, которых пытались заставить что-нибудь поджечь или взорвать в своих городах, помнят все. И на одном этом исчерпывающе достаточном основании каждое такое кубло, олицетворяющее все самое грязное, подлое и звериное в безразмерном по этой части нутре хохла, заслуживает своей не то что "Герани", а УПМК. <…> Счет этим целям в одном Днепропетровске идет по меньшей мере на многие десятки, и если начинать их разносить, то так, чтобы назавтра разносить было уже нечего. Изделий соответствующего класса за последние несколько месяцев в целом весьма дозированного их применения накоплено до черта, и расход даже сотни-другой при получении задачи "дотла" пройдет незаметно. ...То есть как, конечно, незаметно – народ скажет очень большое спасибо и переспросит, куда закинуть денег на целевое восполнение израсходованных средств поражения».
«Айтишник в ватничке» считает БПЛА эффективным средством борьбы с мошенниками:
«Это единственный действенный способ ликвидации такого канала утечки денег из страны. Техническая блокировка и анализ звонков – это, конечно, хорошо. Но мошенник, которого прямо на рабочем месте разорвало зарядом Герани в клочки – это существенно лучше и эффективнее».
Юрист Иван Соловьев подчеркивает важную деталь:
«Важно и знаково, что удар по "офисному зданию", как лицемерно называют его украинские СМИ, произошел не ночью, а ровно после обеда. Картина сама по себе нехарактерная – обычно российские дроны по объектам украинской "военки" летят ночью. В сети распространились видео, как из здания, крича на чистом русском и матерясь, выбегают мужчины и женщины. Еще через полчаса "офисное здание" в украинских СМИ внезапно превратилось в "архитектурный университет". Хотели скрыть – но поздно… Надеюсь, что теперь каждый укровор с опаской и животным страхом будет ходить на свою "работу". Раз они воины гибридной войны, то пусть будут готовы стать грузом "200"».
«РосСкандал» резюмирует:
«И главный вывод один: наконец-то колл-центры, работающие против наших бабушек и детей, стали законной целью! Теперь таких ударов будет много. Потому что в этих центрах сидят самые настоящие террористы. Они не просто вымогают деньги. Они устраивают поджоги в российских городах, они ломают судьбы людей. И вот сейчас даже приятно слышать вопли, что это были "мирные гражданские"».
Выборы в Молдавии
В воскресенье в Молдавии с многочисленными нарушениями прошли парламентские выборы, на которых правящая проевропейская партия «Действие и солидарность» (PAS) победила, набрав 50,2% голосов. Наблюдатели подчеркивают, что победа PAS обеспечена за счет голосования на зарубежных участках.
Юрист Илья Ремесло называет прошедшие выборы «экстремально грязными»:
«По данным экзит-поллов и множества опубликованных бюллетеней, партия PAS цыганки Санду проиграла выборы – однако ЦИК таки нарисовал PAS более 50% голосов! Показательно, что Санду сама вчера днем поняла по экзитполам, что проигрывает, не была уверена в готовности ЦИК нарисовать недостающие голоса и заявляла о готовности отменить результаты выборов. Однако в итоге выборы удалось "перерисовать"... Причем если вычесть из результатов голосование западной диаспоры, то даже по данным ЦИК выборы были бы и вовсе проиграны, без них Санду набрала 44% голосов. Что еще указывает на бесспорные факты фальсификации выборов в Молдавии? Во-первых, не опубликованы бюллетени по каждому избирательному участку отдельно. <…> Во-вторых, внаглую перекрывались мосты и дороги и создавались препятствия для голосования».
«Мейстер» комментирует реакцию Запада:
«Даже западные СМИ не прошли мимо многочисленных нарушений на выборах, но по традиции фарисейски списали их на "российское вмешательство". Тем не менее, итоги никто под сомнение не ставит: Financial Time, Euronews, AP и другие поздравляют "европейский выбор" молдаван. Что довольно смешно для тех, кто хотя бы мельком следил за этим грязным электоральным процессом. Тем не менее, правящая партия PAS сохранит большинство в парламенте, хоть и потеряет около 10 мандатов. Что ставит вопрос – как менять власть в условиях диктатуры проевропейских сил, которым уходить совсем не хочется? В чем сила? Вероятно, в единстве – несмотря ни на что, люди мерзли в очередях, использовали окольные пути, чтобы попасть на участки, и голосовали за альтернативу PAS. И хотя освобождение от диктатуры Санду отодвигается вправо, это шаг, демонстрирующий, что сообща даже в таких условиях можно добиться результата. А произвол PAS, дав ей тактическое преимущество, обернется против нее на долгом треке, делегитимизируя ее власть – молдаване ведь не слепые и видят, как она ей досталась».
«Выборка» пишет о подтасовке результатов голосования:
«В отличие от всего остального мира, ЦИК Молдовы не публикует данные по каждому отдельно взятому избирательному участку, хотя вообще-то это признано базовой практикой прозрачных выборов. Обычно избирательные комиссии обнародуют не только сводные цифры, но и результаты в разрезе каждой площадки, чтобы наблюдатели могли сопоставить их с протоколами, которые они лично подписывали на местах. Почему такое происходит? Вероятно, потому что в последний момент на внутренних участках производились масштабные вбросы – и именно поэтому, возможно, счетчик на сайте ЦИК несколько раз "зависал" ночью. <…> Наблюдатели и оппозиционные политики фиксировали давление на политических оппонентов, административные барьеры и небывалое вмешательство властей в избирательный процесс. Однако, несмотря на все задействованные механизмы давления, партия Майи Санду потерпела поражение внутри самой страны. Итоги показывают, что именно в Молдове, среди ее действующих жителей оппозиционные силы получили перевес, что свидетельствует о реальном недовольстве населения политикой нынешней власти».
«Выборный» рассказывает о том, как Санду заблокировала мосты, чтобы не дать проголосовать приднестровцам:
«Чудеса скоростного ремонта в Молдавии. "Мосты через Днестр разблокированы, движение транспорта и граждан осуществляется в обычном режиме", – сообщил сопредседатель объединенной контрольной комиссии от Приднестровья Константин Калиненок. Ранее прямо перед парламентскими выборами власти перекрыли мост, соединяющий Приднестровье и Молдавию, якобы из-за ремонта. В итоге в день голосования на мосту образовались километровые очереди. Приднестровцев лишили возможности проголосовать. Очередная грязная политическая технология Санду – заблокировать голоса граждан, традиционно не поддерживающих PAS».
«Мюсли вслух» отмечают, что ничего нового Санду не придумала:
«В 1912 году в Российской Империи проходили выборы в Госдуму IV (последнего) созыва. Власти, намыкавшиеся с депутатами предыдущих созывов, пытались всеми возможными способами сформировать лояльное большинство. Например, нижегородский губернатор Алексей Хвостов разместил все избирательные участки в центре города, а в ночь перед выборами перекрыл мосты через Волгу и угнал с той стороны реки все лодки, чтобы всякий "пролетариат" не мог попасть на избирательные участки. Не напоминает то, что происходило вчера в Молдавии с мостами через Днестр? Так что ничего нового Санду не придумала, лишь воспроизводит лучшие практики "проклятого" царского режима. Чем такие игры закончились для Российской Империи – известно. Распадом страны, свержением монархии и гибелью царской семьи. К слову, столь заботливо отобранные депутаты стали основной движущей силой февральской революции. Ну а нижегородский губернатор Хвостов в августе 1918 был перевезен в Москву. Публично казнен как заложник в первые дни Красного террора на территории Петровского парка. Чем закончится история в Молдавии – посмотрим, но скорее всего как-то так же».
Шатдаун в США
1 октября новый финансовый год в США начался с шатдауна – приостановки работы части правительства из-за отсутствия бюджета.
«MarketScreen» объясняет:
«Заметили, что уже скучно? Ну, потому что скучно. Плясок тут устраивать не стоит. США никуда не делись и не денутся. Шатдаун (англ. Shutdown – "отключение") – это блокировка финансирования госорганов в США из-за непринятия бюджета конгрессом. Это не дефолт и не лимит госдолга. Просто, условно, вам расписание выхода на работу не согласовали, ну и вы и затусили дома. Всего с момента утверждения современных правил принятия бюджета конгрессом в США с 1976 года было 20 задержек с финансированием. Сегодня 21. Но это для нас пофиг. А там-то спектакль, конечно. Помните, как вчера потужно чествовали армию? Отвлекаем внимание, заряжаем патриотизмом. А шатдаун? Так то демократы».
«Банкста» напоминает:
«Последний раз шатдаун случился 7 лет назад, в 2018-2019 годах. Это был 35-дневный шатдаун при первой администрации Трампа, самый длительный в истории США. Демократы требуют хоть уступок в сфере здравоохранения. Прежде всего хотят продления субсидий на медицинские страховки Obamacare. Цена вопроса – $23 млрд в год. Шатдаун для них рычаг влияния».
Политолог Малек Дудаков пишет о грядущих массовых увольнениях американских госслужащих:
«Самые насущные функции правительство США продолжит исполнять. Федеральные агенты или военные не прекратят свою работу, хоть они и не будут получать зарплату. Остальных же могут ждать массовые чистки. Команда Трампа хочет воспользоваться ситуацией шатдауна, чтобы ликвидировать рабочие места отправляемых в отпуска чиновников. Так, чтобы многим из них просто некуда было возвращаться после завершения шатдауна. Демократы же надеются показать администрацию Трампа безрассудной и хаотичной, обвиняя именно их в параличе правительства. Бюджетный хаос будет обходиться США в 7 миллиардов долларов еженедельно. И он надолго отвлечет внимание Белого дома от всего, что происходит вне США».
«Всевидящее око» приводит сравнение:
«Все больше современные США напоминают поздний СССР. Общий упадок и отсутствие денег уже невозможно скрывать. Внезапно выяснилось, что возможность печатать доллары – вовсе не панацея буквально ото всего, как наивно представлялось нашим оппозиционерам и "младореформаторам". Теперь уже всему миру становится ясно, что схема "Ничего страшного, они себе денег еще нарисуют" работает только в том случае, если есть желающие эти фантики покупать и размазывать американскую инфляцию по собственному бюджету. Но после того, как другие государства начали избавляться от американских долговых обязательств и пытаться вытащить свое золото из Форт-Нокса, деградация Штатов ускорилась в разы. В общем, в нынешних условиях России и Китаю было бы достаточно просто сидеть на берегу, дожидаясь, когда мимо проплывет труп США. Однако в судорожных и безуспешных попытках спасти свой имидж "мирового гегемона" Штаты совершают слишком много необязательных и враждебных нам действий на Украине и в Юго-Восточной Азии. Поэтому противостоять ошалевшему от ощущения скорого конца Западу нам приходится деятельно».
«Кот-американист» рассуждает о политическом ущербе от шатдауна:
«Гипотетически закрытие правительства может пошатнуть электоральные позиции – в большей степени республиканцев, чем демократов, так как консерваторы – у руля власти. Не говоря о некоторых репутационных издержках на международной арене в целом: картинка такая – США считается единственной супердержавой, а порядок у себя во дворе навести не может. Наконец, как республиканцы и демократы собираются выходить из очередного "шатдауна"? Скорее всего, попытаются договориться по сохранению в бюджете гарантий на социально-медицинских льготы для малоимущих и рабочих слоев населения. Это вполне возможно, как показывает практика».
