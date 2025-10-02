«Козлы» и «капуста»: В России усомнились в конфискации европейских активов
Если Европа решит забрать замороженные российские активы, то России есть чем ответить, заявил НСН Александр Разуваев.
В России достаточный объем иностранных инвестиций, и есть повод их конфисковать, рассказал экономист Александр Разуваев в беседе с НСН.
Россия может национализировать и распродать иностранные активы в ответ на попытки ЕС захватить российские замороженные средства в Европе. Об этом сообщает издание Bloomberg. Разуваев не поверил в такую перспективу
«Считается, что суммарно в России у иностранцев 400 миллиардов долларов. Это даже больше, чем осталось у нас в Европе. Однако наши акции довольно дешевые, в них вкладывались инвесторы из Америки, из Европы. Они вкладывались в Мосбиржу, в государственные облигации, в фонды. Кому могут достаться ценные бумаги? Часть могут выкупить наши граждане, поскольку они довольно дешевые, а еще часть могут исламские инвесторы, ребята с Персидского залива. У нас есть хорошие активы, ОФЗ, какие-то наши фишки», — оценил он ситуацию.
Разуваев добавил, что у Москвы найдется веская аргументация для конфискации, если конфликт с Евросоюзом продолжится.
«Сейчас идет словесное давление идет с двух сторон. Я не исключаю, что мы тоже начнем использовать интересные аргументы. Например, можно предъявить Европе кражу золота Российской империи частями белочехов. Они стырили много, козлы. Президент России Владимир Путин напоминал Евросоюзу об этом не так давно. Но никто не перейдет пока к таким рисковым шагам. С другой стороны, мы понимаем, что у ЕС денег на финансирование Украины больше нет. Скоро мы узнаем, что у них есть», — указал он.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru