В России достаточный объем иностранных инвестиций, и есть повод их конфисковать, рассказал экономист Александр Разуваев в беседе с НСН.



Россия может национализировать и распродать иностранные активы в ответ на попытки ЕС захватить российские замороженные средства в Европе. Об этом сообщает издание Bloomberg. Разуваев не поверил в такую перспективу