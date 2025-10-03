В Сиднее упал вертолет, один человек погиб
3 октября 202509:58
Вертолет рухнул неподалеку от аэродрома Бэнкстаун на западе Сиднея в Австралии. Об этом заявила полиция штата Новый Южный Уэльс.
ЧП произошло с легким вертолетом в 13:30 (06:30 мск). На борту воздушного судна находились два человека. Один скончался на месте крушения, второго госпитализировали с тяжелыми травмами.
Причины и обстоятельства инцидента будет расследовать Австралийское бюро безопасности на транспорте.
Ранее в США разбился вертолет MH-60 Black Hawk с американскими военными на борту, четыре человека погибли, пишет «Свободная пресса».
