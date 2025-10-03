СМИ: Трамп может передать Украине разведданные по нефтегазовым объектам РФ
Президент США Дональд Трамп может одобрить передачу Киеву дополнительных разведывательных данных для атак по России. Об этом сообщает канал NBC со ссылкой на источники.
«Администрация Трампа планирует предоставить Украине... разведданные, чтобы помочь Киеву нанести удары по нефтегазовым объектам на территории России», - отмечает телеканал.
Ранее СМИ сообщили, что Дональд Трамп подписал разрешение для разведывательных агентств и Пентагона о помощи украинским военным с ударами по РФ. При этом США попросили союзников по НАТО предоставить аналогичную поддержку, пишет «Свободная пресса».
