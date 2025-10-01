СМИ: Россия может национализировать иностранные активы в ответ на действия ЕС
Россия готова прибегнуть к национализации и быстрой продаже зарубежных активов в стране, если Евросоюз решит изъять российские средства за рубежом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к правительству.
30 сентября президент Владимир Путин подписал указ о новом механизме приватизации в условиях санкций. Документ, по данным агентства, должен ускорить распродажу компаний, в том числе с иностранным капиталом.
Собеседник Bloomberg пояснил, что при аресте российских активов в Европе Москва может применить симметричные меры. До сих пор власти воздерживались от национализации западных компаний, хотя в стране их продолжают работать сотни.
После начала спецоперации за рубежом были заморожены активы Центробанка РФ на сумму около $300 миллиардов. Недавно канцлер Германии Фридрих Мерц предложил использовать их для предоставления Украине кредита на €140 млрд, однако против выступили Бельгия и Франция. Москва, в свою очередь, предупреждает, что любое изъятие российских средств станет поводом для судебных разбирательств, передает «Радиоточка НСН».
