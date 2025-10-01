СМИ: Россия может национализировать иностранные активы в ответ на действия ЕС

Россия готова прибегнуть к национализации и быстрой продаже зарубежных активов в стране, если Евросоюз решит изъять российские средства за рубежом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к правительству.

30 сентября президент Владимир Путин подписал указ о новом механизме приватизации в условиях санкций. Документ, по данным агентства, должен ускорить распродажу компаний, в том числе с иностранным капиталом.