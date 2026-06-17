Пашиняну пророчат политический тупик из-за разрыва с Россией
В Россельхознадзоре объяснили ввод ограничений на армянские товары, а Пашиняну пророчат политический тупик после «спорных» выборов и экономических проблем в стране.
Партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» после недавней победы на выборах в Армении пока пожинает далеко не самые приятные плоды. Так, оппозиция устроила акцию протеста у здания ЦИК, заявив о большом числе нарушений и потребовав перевыборы, а ЦБ Армении сообщил о риске сокращения ВВП из-за ограничений России.
При этом сам Пашинян оказался в политическом тупике, он пообещал западным партнерам отдалиться от Москвы, но пока ничего не получил взамен.
ЛОВУШКА ДЛЯ ПАШИНЯНА
Издание Strategic Culture пишет, что курс премьер-министра Армении Никола Пашиняна на дистанцирование от России не принес ожидаемых выгод, что фактически загнало его в ловушку. Отмечается, что Пашиняну будет все сложнее удержать власть, а население будет давить на него, намекая на неправильно выбранный курс против Москвы. Политические сложности подкрепляются нарастающими экономическими проблемами.
Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна управляема «коллективным Западом», ее действия приведут к разрыву с ЕАЭС, экономическому спаду и политической нестабильности внутри страны, заявил НСН экс-депутат Национального собрания страны Арман Абовян.
«Связи с ЕАЭС и Россией в плане экономического сотрудничества никакая Европа не компенсирует. То есть мы ожидаем серьезный экономический спад, внутриполитический кризис, который уже начался. На этом фоне властям будет очень сложно, если не невозможно удержать ситуацию в более или менее стабильном положении», - полагает собеседник НСН.
Он подчеркнул, что население республики прекрасно видит, что ЕС расценивает армян, как средство для достижения своих целей.
ОСТАВЬТЕ СЕБЕ
В конце мая Россельхознадзор запретил ввоз из Армении цветов, томатов, огурцов, зелени и клубники. Кроме того, ведомство сообщило о выявлении некачественной алкогольной продукции армянского производства. Со 2 июня ограничения коснулись рыбы, далее под запрет попали яблоки, груши, баклажаны и картофель.
При этом ограничения на поставки армянской сельхозпродукции связаны не с политикой, а с отсутствием эффективного контроля качества у производителей, заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, передает «Российская газета».
«Тысячи пучков зелени собираются в одну машину, после чего контролирующие органы должны проверить огромные объемы продукции. Физически это невозможно», - отметил он.
Валовой внутренний продукт (ВВП) Армении может сократиться вплоть до 2% из-за ограничений, введенных Россией на ввоз армянской продукции. Об этом на встрече с журналистами заявил председатель Центрального банка Армении Мартын Галстян.
Глава регулятора уточнил, что общий экспорт составляет 6% ВВП страны, а «уязвимые сектора» обеспечивают в общей сложности около 1,5-2% экономики. Именно это определяет максимальное снижение, прогнозируемое Центробанком. Председатель ЦБ указал на особую чувствительность к ограничениям рынка овощей, газированной воды, алкогольных напитков и косточковых фруктов. В случае значительного сокращения экспорта, которое не удастся нейтрализовать, возможны колебания курса драма к доллару и рублю.
На этом фоне Евросоюз планирует выделить Армении более 50 млн евро, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, финансовая поддержка обусловлена «экономическим давлением» на республику со стороны России.
Выделение средств Армении со стороны ЕС — разовая акция, блок не заинтересован в реальной помощи республике, так как воспринимает ее как плацдарм для борьбы с Россией, заявил НСН экс-депутат Национального собрания Армении Арман Абовян.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал заплатить фермерам за продукцию, которую они не смогут поставить в Россию в связи с ограничениями
«Испортится перец — я заплачу за этот перец, правительство заплатит. Но в результате всего этого вырастет и производство перца в Армении, и экспорт», — отметил политик.
Экономист, эксперт Института Кавказа Грант Микаэлян считает, что Армения не сможет найти покупателей фруктов и овощей на место России, так как существует конкуренция со стороны Турции.
«Думаю, что эффект для части домохозяйств будет существенным, на макроэкономическом уровне он не будет катастрофическим, но будет чувствительным. Этому способствует и наличие Турции, у которой посевные площади больше, а климат такой же. Турецкая конкуренция вряд ли даст возможность развивать новые направления и рынки», - отметил он.
Ранее экономист Юрий Мосейкин заявил, что ограничение на ввоз плодоовощной продукции из Армении в Россию может стать чувствительной проблемой для Еревана, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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