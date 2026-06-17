Партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» после недавней победы на выборах в Армении пока пожинает далеко не самые приятные плоды. Так, оппозиция устроила акцию протеста у здания ЦИК, заявив о большом числе нарушений и потребовав перевыборы, а ЦБ Армении сообщил о риске сокращения ВВП из-за ограничений России.

При этом сам Пашинян оказался в политическом тупике, он пообещал западным партнерам отдалиться от Москвы, но пока ничего не получил взамен.

ЛОВУШКА ДЛЯ ПАШИНЯНА

Издание Strategic Culture пишет, что курс премьер-министра Армении Никола Пашиняна на дистанцирование от России не принес ожидаемых выгод, что фактически загнало его в ловушку. Отмечается, что Пашиняну будет все сложнее удержать власть, а население будет давить на него, намекая на неправильно выбранный курс против Москвы. Политические сложности подкрепляются нарастающими экономическими проблемами.