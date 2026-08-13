Эксперт раскрыла главные финансовые ошибки перед выходом на пенсию
Главной финансовой ошибкой россиян за 5–10 лет до выхода на пенсию является расчет исключительно на государственные выплаты. Об этом «Газете.Ru» рассказала генеральный директор НПФ «Ингосстрах» Оксана Иванова.
По ее словам, при зарплате в 100 тысяч рублей размер будущей пенсии может составить лишь около 27 тысяч рублей, поэтому без формирования собственных накоплений уровень дохода человека после завершения карьеры резко упадет.
Второй критической ошибкой эксперт назвала неофициальную занятость в предпенсионном возрасте, из-за которой граждане теряют пенсионные баллы. При недостаточном стаже человек рискует остаться без страховой пенсии и начать получать социальную на пять лет позже.
Чтобы избежать этого, Иванова советует заранее заказать на «Госуслугах» выписку из индивидуального лицевого счета и сверить ее с трудовой книжкой, уделив особое внимание периодам работы до 2002 года, службе в армии, уходу за детьми и суммам страховых взносов от работодателя.
Ранее в Соцфонде сообщили, что количество пенсионеров в России составляет более 40 миллионов человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Часов на десять хватит»: В России оценили масштабы пробной партии бензина из Индии
- Эксперт раскрыла главные финансовые ошибки перед выходом на пенсию
- Психолог объяснила причину эмоциональной глухоты в отношениях
- Прибыль - пополам: Почему России выгодно закупать бензин у индийской «Роснефти»
- Аналитик предрек напряженность на топливном рынке РФ в августе
- Новый механизм контроля за собраниями жильцов введут в России
- Евростат зафиксировал рекордное бегство украинцев из Польши
- Экономист посоветовал погасить ипотеку вкладами и инвестировать в акции
- Минобороны сообщило об уничтожении почти 200 дронов ВСУ за день
- Лавров: РФ сама выберет цели для ответа на пиратство Запада