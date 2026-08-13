Эксперт раскрыла главные финансовые ошибки перед выходом на пенсию

Главной финансовой ошибкой россиян за 5–10 лет до выхода на пенсию является расчет исключительно на государственные выплаты. Об этом «Газете.Ru» рассказала генеральный директор НПФ «Ингосстрах» Оксана Иванова.

По ее словам, при зарплате в 100 тысяч рублей размер будущей пенсии может составить лишь около 27 тысяч рублей, поэтому без формирования собственных накоплений уровень дохода человека после завершения карьеры резко упадет.

Средняя пенсия госслужащих превысила 39,5 тыс. рублей

Второй критической ошибкой эксперт назвала неофициальную занятость в предпенсионном возрасте, из-за которой граждане теряют пенсионные баллы. При недостаточном стаже человек рискует остаться без страховой пенсии и начать получать социальную на пять лет позже.

Чтобы избежать этого, Иванова советует заранее заказать на «Госуслугах» выписку из индивидуального лицевого счета и сверить ее с трудовой книжкой, уделив особое внимание периодам работы до 2002 года, службе в армии, уходу за детьми и суммам страховых взносов от работодателя.

Ранее в Соцфонде сообщили, что количество пенсионеров в России составляет более 40 миллионов человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
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