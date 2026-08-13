Эксперт раскрыла главные финансовые ошибки перед выходом на пенсию

Второй критической ошибкой эксперт назвала неофициальную занятость в предпенсионном возрасте, из-за которой граждане теряют пенсионные баллы. При недостаточном стаже человек рискует остаться без страховой пенсии и начать получать социальную на пять лет позже.

Чтобы избежать этого, Иванова советует заранее заказать на «Госуслугах» выписку из индивидуального лицевого счета и сверить ее с трудовой книжкой, уделив особое внимание периодам работы до 2002 года, службе в армии, уходу за детьми и суммам страховых взносов от работодателя.

Ранее в Соцфонде сообщили, что количество пенсионеров в России составляет более 40 миллионов человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

