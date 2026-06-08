МИД России: Выборы в Армении прошли в атмосфере давления и репрессий

В своём комментарии ведомство также указало на «вмешательство со стороны Запада, в первую очередь ЕС». Кроме того, отмечается, что заявившая о победе партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» не получила монополию на власть.

«Более того, по сравнению с предыдущим электоральным циклом ее поддержка заметно снизилась», - подчеркнули в министерстве.

В МИД добавили, что Россия заинтересована в сильной и подлинно суверенной Армении, а в отношениях с Ереваном Москва намерена выстраивать свой курс «с учётом реальных шагов армянского руководства».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России фиксируют сообщения о многочисленных нарушениях, имевших место на выборах в Армении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

