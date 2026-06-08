МИД России: Выборы в Армении прошли в атмосфере давления и репрессий
Парламентские выборы в Армении прошли в атмосфере беспрецедентного давления на оппозицию и репрессий. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
В своём комментарии ведомство также указало на «вмешательство со стороны Запада, в первую очередь ЕС». Кроме того, отмечается, что заявившая о победе партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» не получила монополию на власть.
«Более того, по сравнению с предыдущим электоральным циклом ее поддержка заметно снизилась», - подчеркнули в министерстве.
В МИД добавили, что Россия заинтересована в сильной и подлинно суверенной Армении, а в отношениях с Ереваном Москва намерена выстраивать свой курс «с учётом реальных шагов армянского руководства».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России фиксируют сообщения о многочисленных нарушениях, имевших место на выборах в Армении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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