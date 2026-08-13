Прибыль - пополам: Почему России выгодно закупать бензин у индийской «Роснефти»
Игорь Юшков раскрыл НСН особенности поставок бензина из Индии, объяснив, что эта схема несёт не только решение задач для топливного рынка России, но и прямую выгоду для «Роснефти».
Поставки бензина из Индии не только помогают закрыть внутренние потребности России в нефтепродуктах, но и выгодны «Роснефти» благодаря доле в индийском НПЗ, сказал НСН эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
В начале августа Россия получила первую партию бензина из Индии, сообщает Bloomberg. По данным агентства, партия была доставлена с индийского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Nayara Energy, акционером которого является «Роснефть». Россия в июне 2026 года вновь стала лидером по поставкам нефти в Индию, увеличив экспорт до 2,2 млн баррелей в сутки, согласно отчету ОПЕК. Юшков отметил, что географическая близость Индии делает поставки более удобными для европейской части страны по сравнению с альтернативными маршрутами.
«Нам просто нужен бензин. Мы в Индию поставляем много нефти. Покупая у них бензин, мы порождаем дополнительный спрос на их топливо, а соответственно, и на нашу нефть. В Индии у российской государственной компании "Роснефть" есть 49% акций в НПЗ Nayara Energy, с которого как раз к нам и пришёл бензин. Получается, что этот завод получит прибыль, а чуть меньше половины достанется нашей компании. Это логичнее, чем купить нефтепродукты у какого‑то чужого завода. Плюс нам нужны нефтепродукты в европейской части страны. Из Индии ближе, чем из Китая. Мы пытаемся получить нефтепродукты из нескольких источников. Это прежде всего Белоруссия, которая, скорее всего, даже больше, чем Индия, нам поставляет. Часть поставляет Казахстан. Суммарно все они закрывают наши потребности с дефицитом», — сказал собеседник НСН.
По его словам, российская система логистики исторически ориентирована на экспорт, а не на приём импорта, поэтому не была отработана система перевалки топлива с танкеров на цистерны.
«Индийская поставка — пока пробная. Её завезли с севера, чуть ли не с Мурманской области. У нас тоже был вопрос: сможем ли мы принять эти объёмы, как быстро мы сможем это сделать, потому что у нас инфраструктура, наоборот, экспортная. У нас не было отработанной системы перевалки, когда с танкера перегружается нефть на цистерны. Мы, наоборот, вывозили. Это пробная партия; дальше будет понятно, есть ли смысл покупать индийские нефтепродукты в больших объёмах, куда их нам надо завозить и так далее. Думаю, нынешняя партия — не последняя. Сейчас важно пройти август, потому что это пиковый объём потребления бензина. Дальше посмотрим, какие НПЗ у нас будут в работе, какой будет спрос. Буквально с 1 сентября у нас снижается объём потребления бензина: люди возвращаются в города, дети идут на учёбу, начинается деловой сезон», — указал Юшков.
Он также отметил, что Индия экспортирует топливо по мировым ценам, и наличие 49‑процентной доли «Роснефти» в НПЗ не даёт оснований рассчитывать на льготные условия.
«Индия отправляет бензин на экспорт по мировым ценам. Им незачем продавать бензин в Россию дешевле. В этом плане "Роснефть" не может попросить бензин бесплатно, раз у них 49% акций. Но для потребителей в России цена не поменяется. Мне пока неизвестно, чтобы работала схема, при которой мы бы им предоставляли нефть со скидкой в обмен на бензин со скидкой. Тут, скорее, мы заработаем и на эти деньги купим по рыночным ценам, чтобы не усложнять практику непонятных расчётов и скидок: каждый ещё будет торговаться. Таким образом, для государства бензин из Индии дороже, для потребителя цена останется неизменной», — добавил эксперт.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин сказал НСН, что топливо из Индии по качеству не уступает российскому бензину, пока что пробная партия слишком мала для такой страны, как Россия, но даже такие объемы могут помочь отдельным регионам.
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