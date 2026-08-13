Он также отметил, что Индия экспортирует топливо по мировым ценам, и наличие 49‑процентной доли «Роснефти» в НПЗ не даёт оснований рассчитывать на льготные условия.



«Индия отправляет бензин на экспорт по мировым ценам. Им незачем продавать бензин в Россию дешевле. В этом плане "Роснефть" не может попросить бензин бесплатно, раз у них 49% акций. Но для потребителей в России цена не поменяется. Мне пока неизвестно, чтобы работала схема, при которой мы бы им предоставляли нефть со скидкой в обмен на бензин со скидкой. Тут, скорее, мы заработаем и на эти деньги купим по рыночным ценам, чтобы не усложнять практику непонятных расчётов и скидок: каждый ещё будет торговаться. Таким образом, для государства бензин из Индии дороже, для потребителя цена останется неизменной», — добавил эксперт.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин сказал НСН, что топливо из Индии по качеству не уступает российскому бензину, пока что пробная партия слишком мала для такой страны, как Россия, но даже такие объемы могут помочь отдельным регионам.

