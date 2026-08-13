В Москве обстреляли автомобиль ресторатора после угроз от «авторитета из США»

В Москве обстреляли автомобиль известного ресторатора Шаига С. после его отказа платить дань людям, предположительно связанным с осужденным в США криминальным авторитетом. Подробности дерзкого инцидента на Новом Арбате сообщает РЕН ТВ.

Нападение произошло поздним вечером, когда бизнесмен покидал заведение. Неизвестные в черном открыли огонь по его внедорожнику Range Rover, повредив колесо, стекло и кузов возле бензобака, после чего скрылись на легковой иномарке.

После покушения состояние Андрея Черезова стабильное

Конфликту предшествовали звонки с требованиями поделиться доходом от некоего «Алзамина» и «авторитета Полада». Под последним, по всей видимости, скрывается Полад Омаров, который сейчас отбывает 25-летний срок в американской тюрьме за организацию заказного убийства.

В конце июля потерпевший уже встречался с представителем группировки по имени Мамед и ответил категорическим отказом. По предварительным данным, именно этого человека позже заметили в числе стрелков, открывших огонь по машине предпринимателя.

Ранее неизвестный совершил в Туле резонансное покушение на директора компании по разработке БПЛА Андрея Черезова, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Олег Елков
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