В Москве обстреляли автомобиль ресторатора после угроз от «авторитета из США»

В Москве обстреляли автомобиль известного ресторатора Шаига С. после его отказа платить дань людям, предположительно связанным с осужденным в США криминальным авторитетом. Подробности дерзкого инцидента на Новом Арбате сообщает РЕН ТВ.

Нападение произошло поздним вечером, когда бизнесмен покидал заведение. Неизвестные в черном открыли огонь по его внедорожнику Range Rover, повредив колесо, стекло и кузов возле бензобака, после чего скрылись на легковой иномарке.