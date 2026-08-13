«Часов на десять хватит»: В России оценили масштабы пробной партии бензина из Индии
Индийский бензин будет продаваться внутри страны по внутрироссийским ценам благодаря тому, что правительство будет компенсировать поставщику часть стоимости, сказал НСН Сергей Пикин.
Топливо из Индии по качеству не уступает российскому бензину, пока что пробная партия слишком мала для такой страны, как Россия, но даже такие объемы могут помочь отдельным регионам. Об этом НСН заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Россия в начале августа получила первую партию бензина из Индии, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler. Сообщается, что партия была доставлена с индийского нефтеперерабатывающего завода Nayara Energy, акционером которого является «Роснефть». Согласно Kpler, в скором времени в страну могут прибыть и новые поставки. Пикин предположил, что Индия может предоставить России скидку на поставки бензина, а продаваться внутри страны он будет по внутрироссийским ценам.
«Бензин в Индии не хуже, чем у нас, тот же самый Евро-5. До этого Индия поставляла топливо и на европейский рынок. Скорее всего, нам будут поставлять бензин по мировым рыночным ценам, какие-то скидки вряд ли будут, хотя, исходя из того, что мы можем давать им скидки по сырой нефти, они могут давать нам скидки по готовому продукту. В любом случае потребитель получает это топливо с учетом того, что правительство выплачивает так называемый демпфер, некую субсидию на поставку топлива из дальнего зарубежья. Эта субсидия привязана к расчетам того, что это топливо поставляется из Индии. Поэтому даже если оно стоит дороже, чем внутри России, все равно часть стоимости компенсируется поставщику, и продается оно по внутрироссийским ценам», — сказал Пикин.
При этом, по словам собеседника НСН, пока что объем поставок индийской нефти в Россию невелик.
«Индийского топлива хватит часов на десять потребления в России. Это очень небольшая пробная партия, но для какого-то региона это может быть очень важная история. Важна тенденция и организация поставок — пусть это небольшое, но подспорье. Дальнейшие поставки будут зависеть от договоренности и от внутреннего баланса. Когда у нас баланс ухудшается, то есть большее количество НПЗ уходит на плановые ремонты, нам требуется больше топлива. Когда улучшается, нам это топливо особо и не нужно, мы сами можем больше производить и с меньшими издержками. Ситуация непредсказуемая, она меняется от месяца к месяцу, сейчас снова чувствуется некоторое напряжение. Повторюсь, отдельная мера мало что значит, но в совокупности все работает достаточно неплохо и существенно влияет на обеспеченность россиян топливом», — добавил он.
Ранее правительство России временно разрешило производство, импорт и продажу автомобильного бензина экологических классов К2, К3 и К4, что соответствует стандартам Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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