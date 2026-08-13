Топливо из Индии по качеству не уступает российскому бензину, пока что пробная партия слишком мала для такой страны, как Россия, но даже такие объемы могут помочь отдельным регионам. Об этом НСН заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Россия в начале августа получила первую партию бензина из Индии, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler. Сообщается, что партия была доставлена с индийского нефтеперерабатывающего завода Nayara Energy, акционером которого является «Роснефть». Согласно Kpler, в скором времени в страну могут прибыть и новые поставки. Пикин предположил, что Индия может предоставить России скидку на поставки бензина, а продаваться внутри страны он будет по внутрироссийским ценам.