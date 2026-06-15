Конституция - пустое слово: Армении предрекли период нестабильности
Арман Абовян заявил НСН, что партия Пашиняна приведет страну к экономическому спаду и внутриполитическому кризису.
Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна управляема «коллективным Западом», ее действия приведут к разрыву с ЕАЭС, экономическому спаду и политической нестабильности внутри страны, заявил НСН экс-депутат Национального собрания страны Арман Абовян.
Партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» победила на выборах в Армении и единолично сформирует правительство, следует из окончательных данных ЦИК страны. Партия власти набрала 49,74%, ближайший конкурент - «Сильная Армения» - получила 23,27%. Оппозиция устроила акцию протеста у здания ЦИК, заявив о большом числе нарушений и потребовав перевыборы.
После прошедших парламентских выборов, которые состоялись на фоне изменения внешнеполитического курса страны, действия нового правительства будут диктоваться извне, уверен Абовян.
«Нынешняя власть в Армении является управляемой извне и получила фактически карт-бланш на любые действия, которые помогут сохранить власть. Право формировать правительство партия Пашиняна не получила, а вырвала у оппозиции, совершив фактически действия, которые противоречат законной Конституции Армении. Например, перебила проход одной из ключевых оппозиционных партий в парламент. Чего Пашиняну бояться? Что бы ни вытворяла власть, она будет восприниматься со стороны коллективного Запада как вполне легитимная», - сказал бывший депутат.
Такая ситуация, по мнению Абовяна, приведет к разрыву связей с Россией, экономической и политической нестабильности.
«Связи с ЕАЭС и Россией в плане экономического сотрудничества никакая Европа не компенсирует. То есть мы ожидаем серьезный экономический спад, внутриполитический кризис, который уже начался. На этом фоне властям будет очень сложно, если не невозможно удержать ситуацию в более или менее стабильном положении», - полагает собеседник НСН.
Ранее армянский политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян рассказал НСН, что партия «Процветающая Армения» имела шансы изменить свое положение при пересчете голосов на выборах, но в большей степени эти заявления являлись протестом.
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