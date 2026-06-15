«Нынешняя власть в Армении является управляемой извне и получила фактически карт-бланш на любые действия, которые помогут сохранить власть. Право формировать правительство партия Пашиняна не получила, а вырвала у оппозиции, совершив фактически действия, которые противоречат законной Конституции Армении. Например, перебила проход одной из ключевых оппозиционных партий в парламент. Чего Пашиняну бояться? Что бы ни вытворяла власть, она будет восприниматься со стороны коллективного Запада как вполне легитимная», - сказал бывший депутат.

Такая ситуация, по мнению Абовяна, приведет к разрыву связей с Россией, экономической и политической нестабильности.

«Связи с ЕАЭС и Россией в плане экономического сотрудничества никакая Европа не компенсирует. То есть мы ожидаем серьезный экономический спад, внутриполитический кризис, который уже начался. На этом фоне властям будет очень сложно, если не невозможно удержать ситуацию в более или менее стабильном положении», - полагает собеседник НСН.

Ранее армянский политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян рассказал НСН, что партия «Процветающая Армения» имела шансы изменить свое положение при пересчете голосов на выборах, но в большей степени эти заявления являлись протестом.

