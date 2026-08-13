Психолог объяснила причину эмоциональной глухоты в отношениях
Проблемы и эмоциональная глухота в парах часто возникают из-за бессознательной привычки людей проявлять чувства именно так, как они сами хотели бы их получать. Об этом «Газете.Ru» рассказала главный психолог сервиса знакомств Twinby Лариса Каравайцева.
Опираясь на концепцию пяти языков любви Гэри Чапмена, эксперт отметила, что партнеры нередко считывают совершенно разные сигналы. Человек может быть уверен, что ясно демонстрирует привязанность через бытовую помощь, тогда как его вторая половина ждет совместного времяпрепровождения или слов поддержки.
По словам Каравайцевой, вместо того чтобы принять заботу в том виде, в котором ее умеет выражать партнер, люди часто обижаются на несоответствие собственным ожиданиям, что и порождает неуверенность. При этом потребности не статичны: в период болезни важна практическая помощь, а после ссоры — откровенный разговор.
Для преодоления этого барьера психолог посоветовала учиться замечать знаки внимания и не обесценивать их, стараясь понять, что именно заставляет спутника чувствовать себя значимым и защищенным.
«Так можно научиться понимать языки любви друг друга и начать проявлять чувства так, как понятно обоим. Ключевой навык — не только просить, но и откликаться и благодарить», — подчеркнула эксперт.
Ранее исследование показало, что в России мужчины чаще женщин верят в любовь с первого взгляда, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Часов на десять хватит»: В России оценили масштабы пробной партии бензина из Индии
- Эксперт раскрыла главные финансовые ошибки перед выходом на пенсию
- Психолог объяснила причину эмоциональной глухоты в отношениях
- Прибыль - пополам: Почему России выгодно закупать бензин у индийской «Роснефти»
- Аналитик предрек напряженность на топливном рынке РФ в августе
- Новый механизм контроля за собраниями жильцов введут в России
- Евростат зафиксировал рекордное бегство украинцев из Польши
- Экономист посоветовал погасить ипотеку вкладами и инвестировать в акции
- Минобороны сообщило об уничтожении почти 200 дронов ВСУ за день
- Лавров: РФ сама выберет цели для ответа на пиратство Запада