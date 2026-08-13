Психолог объяснила причину эмоциональной глухоты в отношениях

По словам Каравайцевой, вместо того чтобы принять заботу в том виде, в котором ее умеет выражать партнер, люди часто обижаются на несоответствие собственным ожиданиям, что и порождает неуверенность. При этом потребности не статичны: в период болезни важна практическая помощь, а после ссоры — откровенный разговор.

Для преодоления этого барьера психолог посоветовала учиться замечать знаки внимания и не обесценивать их, стараясь понять, что именно заставляет спутника чувствовать себя значимым и защищенным.

«Так можно научиться понимать языки любви друг друга и начать проявлять чувства так, как понятно обоим. Ключевой навык — не только просить, но и откликаться и благодарить», — подчеркнула эксперт.

Ранее исследование показало, что в России мужчины чаще женщин верят в любовь с первого взгляда, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

