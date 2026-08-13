Финансист объяснил, когда не стоит гасить кредит досрочно
Досрочное погашение кредита теряет экономический смысл, если его процентная ставка ниже доходности по банковским вкладам. Об этом «Газете.Ru» рассказал операционный директор ООО «Космовизаком» Дмитрий Михайлов.
Эксперт отметил, что это особенно актуально для владельцев старой льготной ипотеки под 7–9% и потребительских займов под 13–17%. Пока депозитные ставки выше, свободные средства выгоднее копить на счете, а не отдавать банку. Также нет смысла гасить кредиты, срок которых подходит к концу, так как при аннуитетной схеме основные проценты по ним уже выплачены.
Досрочное закрытие долга наиболее эффективно в первые годы при ставках от 18–20%, когда ежемесячный платеж состоит преимущественно из процентов. Кроме того, частичное погашение полезно перед оформлением новой, более важной ссуды, так как снижение долговой нагрузки повышает шансы на одобрение заявки.
При этом финансист категорически не советует тратить на закрытие долгов финансовую подушку безопасности на случай потери работы. Если же решение о внеплановом платеже принято, его лучше вносить в дату планового списания, заранее убедившись, что средства пойдут именно на уменьшение основного долга.
Между тем россиянам, которым срочно нужны деньги, ранее объяснили, как повысить шансы на получение кредита, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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