Финансист объяснил, когда не стоит гасить кредит досрочно

Досрочное погашение кредита теряет экономический смысл, если его процентная ставка ниже доходности по банковским вкладам. Об этом «Газете.Ru» рассказал операционный директор ООО «Космовизаком» Дмитрий Михайлов.

Эксперт отметил, что это особенно актуально для владельцев старой льготной ипотеки под 7–9% и потребительских займов под 13–17%. Пока депозитные ставки выше, свободные средства выгоднее копить на счете, а не отдавать банку. Также нет смысла гасить кредиты, срок которых подходит к концу, так как при аннуитетной схеме основные проценты по ним уже выплачены.