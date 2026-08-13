Новый механизм контроля за собраниями жильцов введут в России

В России готовится законопроект о создании механизма электронного контроля за проведением собраний собственников жилья. Согласно инициативе комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, все протоколы будут фиксироваться в системе ГИС ЖКХ с обязательной идентификацией каждого голосующего через портал Госуслуг, пишут «Известия».

Депутаты планируют полностью отказаться от очного, заочного и очно-заочного форматов голосования, а также запретить управляющим компаниям проводить собрания методом опросов и хранить подлинники протоколов. По оценкам парламентариев, сегодня в стране подделывается примерно половина всех документов собраний жильцов. Сами представители УК признают, что вынуждены идти на фиктивные внесения голосов, поскольку иного способа принять решения по важным коммунальным вопросам у них зачастую просто нет.