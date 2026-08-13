Новый механизм контроля за собраниями жильцов введут в России
В России готовится законопроект о создании механизма электронного контроля за проведением собраний собственников жилья. Согласно инициативе комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, все протоколы будут фиксироваться в системе ГИС ЖКХ с обязательной идентификацией каждого голосующего через портал Госуслуг, пишут «Известия».
Депутаты планируют полностью отказаться от очного, заочного и очно-заочного форматов голосования, а также запретить управляющим компаниям проводить собрания методом опросов и хранить подлинники протоколов. По оценкам парламентариев, сегодня в стране подделывается примерно половина всех документов собраний жильцов. Сами представители УК признают, что вынуждены идти на фиктивные внесения голосов, поскольку иного способа принять решения по важным коммунальным вопросам у них зачастую просто нет.
Зампред профильного комитета Госдумы Светлана Разворотнева назвала подделку протоколов «эпидемией по всей стране», с которой власти пока не могут справиться. По ее словам, для решения проблемы планируется оставить только два легальных варианта волеизъявления: через ГИС ЖКХ с идентификацией на Госуслугах либо через региональные информационные системы, контроль за которыми возьмут на себя местные органы власти.
Законопроект устанавливает четкий алгоритм проведения собраний. Инициатор подает уведомление, после чего система автоматически формирует номерной бюллетень установленной формы. Собственники получают оповещение через Госуслуги и могут проголосовать онлайн или заполнить электронный бюллетень, а итоговый протокол формируется автоматически с последующим уведомлением всех жильцов о результатах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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