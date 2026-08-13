Лимиты вместо хаоса: Как музыкальная индустрия борется с потоком ИИ-контента
Доля ИИ‑треков в чарте хитов Рунета во втором квартале 2026 года составила почти 20%, заявил НСН Игорь Краев.
Проблема засилья низкокачественного ИИ‑контента на стриминговых площадках становится всё острее, а индустрия ищет способы её решить, заявил НСН основатель портала «TopHit» Игорь Краев.
Компания по нейросетевой генерации музыки Suno официально объявила, что с 3 сентября 2026 года вводит жёсткие лимиты на скачивание музыки. Речь не о количестве генераций: создавать треки по-прежнему можно будет пачками. Ограничивают именно возможность забрать готовый аудиофайл с платформы. Одними лимитами дело не закончится: Suno готовит водяные знаки, новое поколение моделей на лицензированной музыке и одновременно собирается отправить нынешние модели на пенсию. Краев объяснил, как лимиты Suno и водяные знаки могут помочь навести порядок в музыкальной дистрибуции и почему ситуация требует срочных мер.
«Сегодня абсолютно любой человек, не зная ни нот, ни языка, на котором "исполняется" сгенерированный трек, не владея музыкальными инструментами и не умея петь, тем не менее в несколько кликов за пару минут абсолютно бесплатно может сгенерировать ИИ‑трек. И количество сгенерированного таким образом контента сегодня уже в разы превышает то, что написано и записано людьми. В 99,99% случаев результаты подобной генерации — это откровенный треш. Цифровые дистрибуторы и стриминги оказались не готовы к такой перегрузке. А из‑за несовершенства алгоритмов рекомендаций масса ИИ‑контента просочилась в плейлисты стриминговых платформ и даже в топы интернет‑чартов. По данным платформы TopHit, доля ИИ‑треков в TOP 500 хитов российского интернета во II квартале 2026 года составила 18,6%. В зарубежном сегменте интернета ситуация похожая, хотя и более контролируемая. Таким образом, лимиты на скачивание ИИ‑треков, сгенерированных на бесплатных аккаунтах Suno, призваны затруднить для обычных людей спамить системы дистрибуции музыки и стриминговые платформы миллионами некачественных треков», — сказал собеседник НСН.
Он выразил уверенность, что лимиты не помешают творческому поиску. Краев также раскрыл, какие силы влияют на решения Suno и других сервисов и как экономические факторы сочетаются с давлением индустрии.
«Подобные ограничения не помешают авторам и исполнителям экспериментировать и искать новые краски в своём творчестве. Лимиты отсекут от музыкальной дистрибуции миллионы низкокачественных треков, ежедневно генерируемых с помощью Suno обычными людьми по всему миру ради забавы. Да, с одной стороны, на Suno, Udio, Stability AI, KLAY и другие подобные платформы давят правообладатели, на музыке которых обучались нейросети. С другой стороны, цифровые дистрибуторы и стриминговые платформы вводят всё больше ограничений на распространение массового низкокачественного ИИ‑контента. В этих условиях сервисы генерации музыки не видят смысла предоставлять много возможностей пользователям бесплатных аккаунтов. Тем более что самим нейросетевым платформам генерация каждого такого «бесплатного» трека стоит конкретных денег. Таким образом, вводимые ограничения позволяют Suno убить сразу двух зайцев: сократить расходы на генерацию миллионов мусорных треков и хотя бы частично удовлетворить требования музыкальной индустрии», — добавил эксперт.
Ранее медиаменеджер Сергей Балдин сказал НСН, что музыкальная платформа Spotify приняла правильное решение удалить из рекомендаций ИИ-музыку, это позволит музыкальному бизнесу работать с реальными пользователями и удерживать уровень своих доходов.
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