Он выразил уверенность, что лимиты не помешают творческому поиску. Краев также раскрыл, какие силы влияют на решения Suno и других сервисов и как экономические факторы сочетаются с давлением индустрии.

«Подобные ограничения не помешают авторам и исполнителям экспериментировать и искать новые краски в своём творчестве. Лимиты отсекут от музыкальной дистрибуции миллионы низкокачественных треков, ежедневно генерируемых с помощью Suno обычными людьми по всему миру ради забавы. Да, с одной стороны, на Suno, Udio, Stability AI, KLAY и другие подобные платформы давят правообладатели, на музыке которых обучались нейросети. С другой стороны, цифровые дистрибуторы и стриминговые платформы вводят всё больше ограничений на распространение массового низкокачественного ИИ‑контента. В этих условиях сервисы генерации музыки не видят смысла предоставлять много возможностей пользователям бесплатных аккаунтов. Тем более что самим нейросетевым платформам генерация каждого такого «бесплатного» трека стоит конкретных денег. Таким образом, вводимые ограничения позволяют Suno убить сразу двух зайцев: сократить расходы на генерацию миллионов мусорных треков и хотя бы частично удовлетворить требования музыкальной индустрии», — добавил эксперт.

Ранее медиаменеджер Сергей Балдин сказал НСН, что музыкальная платформа Spotify приняла правильное решение удалить из рекомендаций ИИ-музыку, это позволит музыкальному бизнесу работать с реальными пользователями и удерживать уровень своих доходов.

