Осужденный вырастил в колонии тыкву весом почти полтонны

В исправительной колонии Кирово-Чепецка осужденный вырастил гигантскую тыкву, расчетный вес которой составил 475 килограммов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на региональное управление ФСИН.

Идея эксперимента появилась у мужчины после прочтения статьи о рекордных урожаях. Его мать связалась с известным российским селекционером Александром Чусовым, который в прошлом году вырастил плод весом почти в тонну, и тот передал заключенному семена вместе с подробной инструкцией по уходу.

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Ради достижения цели осужденный ежедневно поливал растение, удалял лишние побеги, вносил удобрения и боролся с вредителями. В итоге разросшаяся тыква вместе с листьями и плетями заняла на тюремном участке площадь в 24 квадратных метра.

Помимо гигантского плода, мужчина успешно выращивает на зоне огурцы, урожай которых уже превысил 350 килограммов. В управлении ФСИН отметили, что все собранные овощи идут на приготовление пищи для самих осужденных.

Председатель Совета Межрегиональной общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов в беседе с НСН ранее рассказал, почему дачники не спешат сдавать дома на лето.

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ФОТО: УФСИН по Кировской области
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