Осужденный вырастил в колонии тыкву весом почти полтонны

В исправительной колонии Кирово-Чепецка осужденный вырастил гигантскую тыкву, расчетный вес которой составил 475 килограммов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на региональное управление ФСИН.

Идея эксперимента появилась у мужчины после прочтения статьи о рекордных урожаях. Его мать связалась с известным российским селекционером Александром Чусовым, который в прошлом году вырастил плод весом почти в тонну, и тот передал заключенному семена вместе с подробной инструкцией по уходу.