При внушительном числе участников основная борьба развернётся между пятью крупными игроками, а ключевым вопросом остаётся способность партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна вновь обеспечить себе конституционное большинство — это позволит управлять страной без партнёров по коалиции.

Острую оценку ситуации дал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, заявивший в социальной сети X, что Пашинян «пытается снять всех конкурентов на выборах». По словам зампреда Совбеза, подобные действия ставят под сомнение легитимность голосования, причём, как отметил Медведев, «таких вещей не прощают даже в Вашингтоне и Брюсселе». Речь идёт о попытках властей ослабить позиции двух крупнейших оппозиционных проектов — «Процветающая Армения» и «Сильная Армения». При этом ЦИК Армении отказался снимать с выборов блок Самвела Карапетяна «Сильная Армения», несмотря на требование об отмене регистрации, поданное лидером партии «Республика» Арамом Саркисяном — к этому шагу его, по данным источников, призвал сам Пашинян.