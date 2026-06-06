Пашинян снимает конкурентов? Чего ждать от выборов в Армении
Уже завтра в Армении состоятся парламентские выборы. Жители хоть и недовольны действиями Пашиняна, в частности, итогами событий вокруг Карабаха, но это не мешает его партии лидировать в рейтингах.
В Армении накаляется обстановка в преддверии парламентских выборов, назначенных на 7 июня: почти 2,5 миллиона жителей республики будут выбирать между 17 партиями и двумя политическими блоками.
При внушительном числе участников основная борьба развернётся между пятью крупными игроками, а ключевым вопросом остаётся способность партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна вновь обеспечить себе конституционное большинство — это позволит управлять страной без партнёров по коалиции.
Острую оценку ситуации дал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, заявивший в социальной сети X, что Пашинян «пытается снять всех конкурентов на выборах». По словам зампреда Совбеза, подобные действия ставят под сомнение легитимность голосования, причём, как отметил Медведев, «таких вещей не прощают даже в Вашингтоне и Брюсселе». Речь идёт о попытках властей ослабить позиции двух крупнейших оппозиционных проектов — «Процветающая Армения» и «Сильная Армения». При этом ЦИК Армении отказался снимать с выборов блок Самвела Карапетяна «Сильная Армения», несмотря на требование об отмене регистрации, поданное лидером партии «Республика» Арамом Саркисяном — к этому шагу его, по данным источников, призвал сам Пашинян.
Ситуация развивается на фоне заметного политического напряжения: по данным западных социологических исследований, совокупная поддержка оппозиции достигает порядка 49%, тогда как блок Пашиняна набирает 37%. При этом антирейтинг самого премьера составляет 79%.
Ещё в марте президент России Владимир Путин обращал внимание на то, что ряд политиков с российским гражданством находятся в армянских тюрьмах и лишены возможности участвовать во внутриполитической жизни страны — этот аспект приобретает особую значимость с учётом того, что в России проживает более двух миллионов армян.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИЛЫ
Партия «Гражданский договор», находящаяся у власти с 2018 года, остаётся фаворитом гонки. В случае переизбрания Пашинян на съезде партии в 2025 году пообещал создать «Четвёртую Республику Армения» и утвердить новую конституцию. Во внешней политике курс заявлен как «сбалансированный и уравновешивающий»: планируется нормализация отношений с Азербайджаном и Турцией наряду с углублением сотрудничества с ЕС и США.
Главным соперником «Гражданского договора» выступает блок «Сильная Армения» Самвела Карапетяна — одного из богатейших людей страны, арестованного в июне после открытого противостояния с правительством из‑за проблем, связанных с Армянской апостольской церковью. Альянс делает ставку на масштабные экономические реформы, одновременно подчёркивая намерение сохранить прочные связи с Россией.
Третье место в рейтингах занимает блок «Армения» Роберта Кочаряна, который неоднократно критиковал Пашиняна за ухудшение отношений с Москвой и выступал за более тесное взаимодействие с Россией. Среди других фаворитов эксперты также выделяют «Процветающую Армению» Гагика Царукяна и «Просвещённую Армению» Эдмона Марукяна.
Эксперты подчёркивают, что нынешние выборы ставят перед избирателями не столько вопрос о составе парламента, сколько о геополитической ориентации страны. Как отмечает британская газета The Guardian, на кону — возможность Армении стать «стратегическим перекрёстком Евразии». Издание связывает планы Пашиняна с идеей открытия границ с Турцией и Азербайджаном, что соотносится с так называемым «маршрутом Дональда Трампа», упомянутым в контексте мирного договора между Ереваном и Баку. Доктрина «Настоящей Армении», продвигаемая премьером, предполагает достижение непростого мира с Азербайджаном и постепенный поворот от России в сторону ЕС.
The Guardian обращает внимание на активную коммуникацию Пашиняна с избирателями через соцсети, включая публикацию видеоконтента и участие в острых дискуссиях, где он нередко обвиняет оппозицию в шпионаже и угрожает её устранению. Несмотря на неоднозначное отношение к премьеру, опросы дают ему шансы на победу — в том числе благодаря заметной поддержке со стороны европейских стран. Схожую позицию занимает и издание Economist: по его данным, многие армяне недовольны действиями Пашиняна, в частности, итогами событий вокруг Карабаха, но это не мешает его партии лидировать в рейтингах.
ЕАЭС ИЛИ ЕС
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами международных информагентств обозначил принципиальную несовместимость участия Армении одновременно в ЕАЭС и Евросоюзе. Глава государства обратил внимание на противоречие между зонами свободной торговли двух объединений и выразил озабоченность в связи с принятием в Армении закона о старте процесса вступления в ЕС. По словам Путина, от скорейшего прояснения внешнеэкономического курса Еревана напрямую зависят механизмы рыночного регулирования и организация торговых процессов в рамках Евразийского экономического союза — поэтому российская сторона призывает армянских партнёров оперативно определиться с приоритетным вектором развития.
На площадке Петербургского международного экономического форума официальный представитель МИД РФ Мария Захарова жёстко прокомментировала попытки Армении балансировать между разными интеграционными форматами. Дипломат заявила, что Москва не намерена субсидировать стремление Еревана к сближению с Евросоюзом, который проводит враждебную политику в отношении России. Захарова также раскритиковала попытки переложить ответственность за осложнение взаимодействия в рамках ОДКБ на саму организацию, подчеркнув при этом, что ЕАЭС по‑прежнему остаётся действующим форматом сотрудничества с Арменией — и из него никто не выходил.
Схожую позицию ранее озвучил и секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Он прямо указал, что любые шаги по сближению с ЕС, даже если их подают как элемент диверсификации внешнеэкономических связей, фактически означают отказ от интеграции с ЕАЭС и Россией. По мнению Шойгу, подобные действия неизбежно спровоцируют серьёзный экономический кризис в Армении.
Кандидат политических наук, доцент кафедры политологии и политического управления ИОН РАНХиГС Сергей Маргулис считает, что российско‑армянские отношения последовательно ухудшаются на протяжении всего срока пребывания Никола Пашиняна на посту главы правительства.
В беседе с RT эксперт отметил, что приход Пашиняна к власти был во многом связан с риторикой, ориентированной против России. Ключевым поворотным событием, по мнению аналитика, стало поражение в карабахском конфликте: премьер‑министр, стремясь снять с себя ответственность за неудачу, стал возлагать вину на Москву. Именно после этого в Армении заметно активизировалась деятельность западных политиков — в страну зачастили делегации из США и Европы, а в официальной повестке закрепился вектор на сближение с Евросоюзом.
Маргулис акцентирует внимание на глубокой экономической привязанности Армении к ЕАЭС — и в первую очередь к России. По его словам, заявления Пашиняна, призванные продемонстрировать независимость армянской экономики, не соответствуют действительности. Поскольку значительную часть экспорта Армении составляет продукция аграрного сектора, реальных альтернатив рынкам России и других стран ЕАЭС у Еревана фактически нет. Переход на европейские рынки, как полагает специалист, потребует от Армении существенных финансовых затрат и приведёт к накоплению долговой нагрузки — то есть, по сути, обернётся долговой зависимостью от западных государств.
Политолог расценивает обещания Пашиняна о скором улучшении благосостояния граждан как элемент предвыборной риторики. По словам Маргулиса, премьеру критически важно одержать победу на предстоящих выборах, и ради этого он готов давать самые разные обещания — подобная тактика для него не нова. В качестве примера эксперт напомнил о прежних заявлениях Пашиняна, в том числе о его обещаниях не допускать утраты Карабаха.
При этом ужесточение российской позиции в отношении нынешнего руководства Армении Маргулис считает обоснованным, хотя и полагает, что подобные меры стоило принимать раньше: по его оценке, направленность курса Пашиняна стала очевидной достаточно давно.
Ранее эксперт Института Кавказа Грант Микаэлян объяснял НСН, что Евросоюз использует Армению, чтобы вытолкнуть Россию из региона, однако принимать республику в свои ряды не собирается.
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