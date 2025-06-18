Протесты и абсурд: Сможет ли Пашинян запугать Карапетяна за поддержку церкви
Экс-депутат Нацсобрания Армении Арман Абовян заявил НСН, что премьеру Николу Пашиняну не удастся «выбить» из церкви влиятельных людей.
Миллиардер Самвел Карапетян был задержан в Армении за поддержку Армянской церкви, которая мешает властям реализовать "нехорошие планы", заявил НСН экс-депутат Нацсобрания Армении Арман Абовян. По его словам, народ может устроить протесты за давление на бизнесмена Карапетяна.
Накануне к Карапетяну пришли силовики, но задержать бизнесмена не дали его сторонники. Сегодня он доставлен в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Армении. Карапетян высказывался в защиту Армянской церкви, которая находится в оппозиции властям и премьеру Николу Пашиняну. На фоне обысков в доме Карапетяна его сторонники перекрыли всю улицу рядом с его особняком. Пашинян заявил, что намерен национализировать «Электрические сети Армении», которые принадлежат Карапетяну. Абовян объяснил, что происходит в обществе.
«Мы видим, как идет разрушение фундаментальных столпов, на которых держится армянская нация и государственность. Я даже не буду напоминать о тех процессах, которые проходили вокруг Карабаха. Власти Армении обслуживают интересы не населения, а кого-то другого. Армянская церковь – это единственная государствообразующая система. Когда у нас не было государственности, функцию государства на себя брала церковь. Церковь для армян – это не только религия, это система, которая не дает уничтожить армянскую нацию. Это отличие от других церквей. Нынешние власти понимают, что Армянская церковь не даст реализовать те нехорошие планы, которые у них есть. Они пытаются убивать церковь, а Карапетян за церковь заступился», - рассказал он.
В связи с этим Абовян уверен, что Пашиняну придется сбавить обороты на фоне недовольств граждан.
«Пашинян пытается выбить из числа поддерживающих церковь влиятельных и авторитетных людей. Конечно, подчинить церковь нынешним желаниям властей невозможно. Поэтому задача теперь – запугать людей, чтобы они особо за церковь не вступались. Армянские власти почему-то не понимают, насколько важна церковь для народа. Ситуация просто из жанра абсурда, атмосфера очень накалена. Власть будет пытаться связать с Россией людей, которые поддерживают церковь. Это разгонит русофобские настроения. Будут выдумывать компроматы на служителей церкви. Это все уже приводит к тотальному недоверию, рейтинг власти составляет 10-15%, рейтинг доверия церкви близок к 100%. В случае дальнейшего давления на Карапетяна я не исключаю акции протеста. Власти сейчас попытаются как-то смягчить, сбить волну», - добавил собеседник НСН.
Карапетян ранее высказывался в защиту Армянской церкви. С конца мая Пашинян выступает с оскорбительными заявлениями против Гарегина Второго и архиепископов. Власти пообещали «решить вопрос Карапетяна» после слов бизнесмена о том, что «небольшая группировка, забыв армянскую историю, тысячелетнюю историю Армянской церкви, напала на Армянскую церковь, армянский народ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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