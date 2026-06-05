Затулин возмутился молчанием РПЦ из-за гонений на Армянскую церковь
Церкви во все времена старались поддерживать друг друга, уже Владимир Путин высказал свое недоумение Николу Пашиняну из-за гонений на ААЦ, однако в РПЦ все продолжают молчать, заявил НСН Константин Затулин.
Вызывает недоумение отсутствие официальных комментариев со стороны Русской православной церкви (РПЦ) по поводу гонений на Армянскую апостольскую церковь (ААЦ), заявил НСН заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
Служба внешней разведки России (СВР) заявила, что Евросоюз оказывает давление на Армению. По данным СВР, условием для евроинтеграции Брюссель выдвигает полный разрыв многовековых духовных связей Еревана с Москвой. В частности, ЕС пытается ограничить права Ереванско-Армянской епархии Русской православной церкви, сообщило ведомство на своем сайте. Затулин заявил, что ААЦ нуждается в поддержке и защите.
«На мой взгляд, противоестественно разрывать связи между Русской православной церковью и Армянской апостольской церковью. Церкви традиционно оказывали друг другу уважение. Надеюсь, представители РПЦ объяснят, почему священноначалие РПЦ так безучастно наблюдает за тем, что делает власть в Армении по отношению к церкви. Я не видел и не слышал никакого обращения по этому поводу со стороны Святейшего патриарха в течение уже многих месяцев. Это меня, честно говоря, беспокоит. Хотя бы из соображений корпоративной солидарности РПЦ должна была бы поддержать ААЦ. Очевидно, что речь идет о попытке подчинить церковь власти и по сути об уничтожении армянской церкви в том виде, в котором она существовала на протяжении многих лет. Я знаю, что многие священники в России этим озабочены», - рассказал он.
Также Затулин напомнил, что президент России Владимир Путин лично высказывал свое недоумение армянскому коллеге Николу Пашиняну по ситуации с гонением на ААЦ.
«Я как депутат Госдумы неоднократно высказывался по этому поводу. Речь идет о репрессиях против конкретных людей, открыто уголовное дело против католикоса всех армян. Его бесконечно оскорбляет и сам Пашинян, и его присные. В тюрьме находятся четыре архиепископа. Власть пытается всеми силами внести раскол. Это стало поводом для того, чтобы и президент России прямо высказал по этой ситуации свое недоумение Пашиняну 1 апреля. Но, повторяю, мы до сих пор не слышали официального заявления по этому поводу от представителей РПЦ», - подытожил он.
Ранее армянский политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян заявил НСН, что рейтинг ААЦ сегодня в шесть раз превышает рейтинг правящей партии Армении «Гражданский договор». Это вызывает резкое недовольство правительства страны и является ключевой причиной противостояния с церковью.
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