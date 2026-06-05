Вызывает недоумение отсутствие официальных комментариев со стороны Русской православной церкви (РПЦ) по поводу гонений на Армянскую апостольскую церковь (ААЦ), заявил НСН заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Служба внешней разведки России (СВР) заявила, что Евросоюз оказывает давление на Армению. По данным СВР, условием для евроинтеграции Брюссель выдвигает полный разрыв многовековых духовных связей Еревана с Москвой. В частности, ЕС пытается ограничить права Ереванско-Армянской епархии Русской православной церкви, сообщило ведомство на своем сайте. Затулин заявил, что ААЦ нуждается в поддержке и защите.

«На мой взгляд, противоестественно разрывать связи между Русской православной церковью и Армянской апостольской церковью. Церкви традиционно оказывали друг другу уважение. Надеюсь, представители РПЦ объяснят, почему священноначалие РПЦ так безучастно наблюдает за тем, что делает власть в Армении по отношению к церкви. Я не видел и не слышал никакого обращения по этому поводу со стороны Святейшего патриарха в течение уже многих месяцев. Это меня, честно говоря, беспокоит. Хотя бы из соображений корпоративной солидарности РПЦ должна была бы поддержать ААЦ. Очевидно, что речь идет о попытке подчинить церковь власти и по сути об уничтожении армянской церкви в том виде, в котором она существовала на протяжении многих лет. Я знаю, что многие священники в России этим озабочены», - рассказал он.