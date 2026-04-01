Митинг против Пашиняна прошел возле посольства Армении в Москве

Митинг против премьер-министра Армении Никола Пашиняна прошёл возле посольства республики в Москве. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что акция прошла в день приезда политика в Россию с рабочим визитом.

По данным канала, у диппредставительства собрались десятки человек, которые скандировали лозунги в поддержку Армянской апостольской церкви (ААЦ) и целостности народа.

Ранее в Армении за призывы к захвату власти арестовали лидера движения «Священная борьба» Баграта Галстяна, а также главу Ширакской епархии ААЦ Микаэля Аджапахяна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

