Парад отказов: НАТО и ЕС открестились от отправки войск на Украину

В свою очередь премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что заявления о возможной отправке западных военных на Украину являются попыткой втянуть всю Европу в конфликт. А официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что политикам нужно избегать провокаций, говоря об Украине. По его словам, с момента начала российской спецоперации было много риторики, которая только способствовала дальнейшему разжиганию конфликта.

Во вторник, 27 февраля, французская сторона попыталась прояснить ситуацию. Так, глава МИД Франции Стефан Сежурне утверждает, что присутствие западных военных на Украине не будет означать соучастия в конфликте. Министр обороны страны Себастьян Лекорню, со своей стороны, заявил, что речь о войне с Россией не идет, а то, что Запад задумывается, как еще помочь киевским властям, «совершенно нормально».

ПАРАД ОТКАЗОВ

Заявления французского руководства не нашли поддержки. Страны НАТО стали объявлять, что не поддерживают идею ввода войск на территорию Украины. В канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака сообщили, что государство не планирует проводить широкомасштабной отправки войск на Украину.

«Помимо небольшого персонала, который находится в стране и оказывает поддержку вооруженным силам Украины, у нас нет никаких планов по широкомасштабному размещению», – приводит агентство Reuters слова официального представителя премьера.

В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что никто из участников парижской конференции по поддержке Украины не одобрил идею Макрона об отправке войск. Он полностью исключил вероятность, что военнослужащие бундесвера отправятся на Украину.

Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни также заявил, что не поддерживает отправку войск на Украину, так как это позволило бы думать о состоянии войны с Россией. Отправлять своих военных также отказались Польша и Швеция.