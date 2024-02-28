Парад отказов: НАТО и ЕС открестились от отправки войск на Украину
Власти европейских стран заявили, что не будут отправлять свои войска на Украину. США также не намерены вводить свой контингент. Между тем в России заявили, что Запад начал рассуждать вслух о «немыслимом».
США должны понимать, к каким последствиям приведет отправка войск из стран Запада на Украину. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«В условиях развязанной Западом против нас гибридной войны провокационные заявления Сухопутных войск США могут привести к самым негативным последствиям. Лишнее тому подтверждение – распоясавшиеся европейские сателлиты Вашингтона, вслух рассуждающие о ранее немыслимом – отправке собственных вооруженных сил на Украину», – сказал он.
По мнению Антонова, Пентагону следует вспомнить об азах международной политики, учитывая особую ответственность России и США за стратегическую стабильность.
«Возвращение к принципу неделимости безопасности – единственный способ предотвращения конфликтов», – указал глава дипмиссии в Вашингтоне.
Российский посол обратил внимание на запись в соцсетях Сухопутных войск США применительно к выпущенному днем докладу о российских войсках. В документе Россия названа «врагом» США, что, по мнению Антонова, «вызывает глубокую озабоченность».
Накануне пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что США не станут отправлять войска для участия в боевых действиях на Украине. При этом газета Financial Times 28 февраля сообщила, что западный спецназ уже присутствует на Украине.
«Все знают, что на Украине присутствует западный спецназ, об этом просто не заявляли официально», – цитирует газета европейского военного чиновника, который подчеркнул, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск Запада на Украину было направлено на «создание сдерживания и неопределенности» в отношениях с Россией.
МАКРОН И ОТПРАВКА ВОЙСК
Так, ранее Макрон заявил, что отправка войск западных стран обсуждалась в ходе дискуссии лидеров стран ЕС 26 февраля, и не исключил такой вероятности в будущем. Заявления французского президента вызвали острую реакцию России и руководства стран НАТО.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отправка западных контингентов на Украину приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Он отметил, что позиция Макрона о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве хорошо известна.
В свою очередь премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что заявления о возможной отправке западных военных на Украину являются попыткой втянуть всю Европу в конфликт. А официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что политикам нужно избегать провокаций, говоря об Украине. По его словам, с момента начала российской спецоперации было много риторики, которая только способствовала дальнейшему разжиганию конфликта.
Во вторник, 27 февраля, французская сторона попыталась прояснить ситуацию. Так, глава МИД Франции Стефан Сежурне утверждает, что присутствие западных военных на Украине не будет означать соучастия в конфликте. Министр обороны страны Себастьян Лекорню, со своей стороны, заявил, что речь о войне с Россией не идет, а то, что Запад задумывается, как еще помочь киевским властям, «совершенно нормально».
ПАРАД ОТКАЗОВ
Заявления французского руководства не нашли поддержки. Страны НАТО стали объявлять, что не поддерживают идею ввода войск на территорию Украины. В канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака сообщили, что государство не планирует проводить широкомасштабной отправки войск на Украину.
«Помимо небольшого персонала, который находится в стране и оказывает поддержку вооруженным силам Украины, у нас нет никаких планов по широкомасштабному размещению», – приводит агентство Reuters слова официального представителя премьера.
В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что никто из участников парижской конференции по поддержке Украины не одобрил идею Макрона об отправке войск. Он полностью исключил вероятность, что военнослужащие бундесвера отправятся на Украину.
Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни также заявил, что не поддерживает отправку войск на Украину, так как это позволило бы думать о состоянии войны с Россией. Отправлять своих военных также отказались Польша и Швеция.
«В Польше нет такого проекта и идеи», – сказал заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик эфире телеканала Polsat.
Со своей стороны, Венгрия выступила против отправки оружия и военных на Украину. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто заявил, что конфликт между Россией и Украиной надо не углублять, а заканчивать. Против также высказались Испания и Чехия.
В НАТО и ЕС ранее не раз заявляли о том, что они не допускают отправку собственных войск на Украину, поскольку не хотят становиться прямыми участниками конфликта с Россией. О том, что немецкие военные не окажутся на Украине, сообщал и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он объяснял, что соглашение о гарантиях безопасности, которое Берлин и Киев заключили 16 февраля, предусматривает долгосрочную поддержку Украины в том, чтобы страна могла сама себя защитить, передает «Радиоточка НСН».
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