В ООН осудили слова Макрона об отправке западных войск на Украину

Политикам нужно избегать провокаций, говоря об Украине, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Белый дом: США не будут отправлять войска на Украину

Так он отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона. Дюжаррик указал, что с момента начала российской спецоперации было много риторики, которая только способствовала дальнейшему разжиганию смертельного конфликта.

Отмечается, что позиция ООН в этом плане с самого начала была последовательной и заключается в том, что нужно воздержаться от провокационной риторики.

Ранее на конференции по поддержке Киева в Елисейском дворце, в том числе поднималась тема отправки сухопутных войск стран коллективного Запада на Украину. Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что отвергать подобное решение пока нельзя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаООНЭммануэль Макрон

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