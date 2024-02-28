В ООН осудили слова Макрона об отправке западных войск на Украину

Так он отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона. Дюжаррик указал, что с момента начала российской спецоперации было много риторики, которая только способствовала дальнейшему разжиганию смертельного конфликта.

Отмечается, что позиция ООН в этом плане с самого начала была последовательной и заключается в том, что нужно воздержаться от провокационной риторики.

Ранее на конференции по поддержке Киева в Елисейском дворце, в том числе поднималась тема отправки сухопутных войск стран коллективного Запада на Украину. Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что отвергать подобное решение пока нельзя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

