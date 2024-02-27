Макрон заявил о создании коалиции по поставкам дальнобойного вооружения Киеву
Союзники Украины на Западе создали коалицию по поставкам дальнобойного вооружения Киеву, заявил президент Франции Эммануэль Макрон после завершения прошедшей в Париже конференции по поддержке Украины. Пресс-конференцию транслировал Елисейский дворец на своей странице в соцсети X.
«Мы создаем девятую коалицию, которая будет заниматься поставками ракет и бомб средней и большой дальности», — подчеркнул Макрон.
Политик напомнил о созданных ранее коалициях по поставкам отдельных видов боеприпасов.
Ранее Макрон заявил, что консенсуса по отправке западных сухопутных сил на Украину нет, однако «с течением времени ничего исключать нельзя», напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru