«Король-то голый!»: В Венгрии заявили, что Евросоюз не может угрожать России войной

Ранее Европейский союз в ходе конференции по поддержке Киева в Елисейском дворце договорился создать коалицию для поставок Украине ракет и бомб среднего и дальнего действия. Лидер Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки сухопутных войск стран Запада на Украину. При этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо разочаровался встречей, поскольку на ней «не было ни одного слова о мире». Штир предположил, что Европа не готова к прямой военной конфронтацией с Россией.

«Посмотрите на европейские армии и все станет понятно. Они не успели передать Украине миллион снарядов, потому что столько нет. В Европе системные глубокие проблемы. Они только говорят, но если внимательно посмотреть – видно, что король-то голый. Теперь страны наращивают финансирование обороны, поскольку после 90-го года расслабились, не туда смотрели и думали, что Америка защитит. Европа в военном плане сегодня и завтра не может быть опасна для России. Спецоперация для ЕС - большое бремя, которое финансируется из кредитных средств. Есть опасения, что Евросоюз слишком ослабнет, России был бы выгоден баланс, при котором Европа, исходя из своих интересов, могла иногда выступать против США», - пояснил собеседник НСН.