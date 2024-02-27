«Король-то голый!»: В Венгрии заявили, что Евросоюз не может угрожать России войной
Европа не пойдет на военную конфронтацию с Россией, поскольку не готова к этому противостоянию, в конфликте не заинтересованы и в НАТО, сказал Габор Штир.
Европейские политики делают громкие заявления о возможной отправке военных на территорию Украины, чтобы надавить на Россию, однако у Европы нет реальной возможности вести военные действия, заявил в интервью НСН венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.
Ранее Европейский союз в ходе конференции по поддержке Киева в Елисейском дворце договорился создать коалицию для поставок Украине ракет и бомб среднего и дальнего действия. Лидер Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки сухопутных войск стран Запада на Украину. При этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо разочаровался встречей, поскольку на ней «не было ни одного слова о мире». Штир предположил, что Европа не готова к прямой военной конфронтацией с Россией.
«Посмотрите на европейские армии и все станет понятно. Они не успели передать Украине миллион снарядов, потому что столько нет. В Европе системные глубокие проблемы. Они только говорят, но если внимательно посмотреть – видно, что король-то голый. Теперь страны наращивают финансирование обороны, поскольку после 90-го года расслабились, не туда смотрели и думали, что Америка защитит. Европа в военном плане сегодня и завтра не может быть опасна для России. Спецоперация для ЕС - большое бремя, которое финансируется из кредитных средств. Есть опасения, что Евросоюз слишком ослабнет, России был бы выгоден баланс, при котором Европа, исходя из своих интересов, могла иногда выступать против США», - пояснил собеседник НСН.
Венгерский журналист добавил, что европейские политики хорошо понимают последствия подобной риторики, однако продолжают делать громкие заявления в интересах США.
«Думаю, так пытаются усилить давление на Россию, что в интересах США. Но важно учитывать, что в Европе есть как минимум три точки зрения. Одни выступают против дальнейшего вооружения Украины – это Венгрия, Словакия, Австрия. Есть те, кто за и готов воевать с утра до вечера – Польша, Прибалтика. Есть и третья группа балансирующих – Франция, Германия, Португалия, Испания. Из России тоже слышно несколько мнений, к примеру, есть плохой полицейский Дмитрий Медведев, который постоянно угрожает Европе. Отношения между Москвой и ЕС теперь очень плохие, что не может быть выгодно Европе и России. Нужно немного успокоиться, потому что это никуда не приведет. Идет информационная война, но умеренные игроки, включая США и Россию, не хотят сталкиваться, соответственно НАТО не хочет воевать с Россией», - заключил он.
Ранее премьер Дании Метте Фредериксен призвала Евросоюз сократить расходы на социальное обеспечение и ограничить снижение налогов, чтобы увеличить финансирование сферы обороны, передает «Радиоточка НСН».
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