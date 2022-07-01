«От провокации до эскалации»: Евросоюз требует от Литвы снять «блокаду Калининграда»
В Брюсселе хотят снять блокаду до конца недели, в Берлине возмущены действиями Вильнюса, а сами жители Литвы боятся начала войны.
Транспортная блокада Калининграда, устроенная Литвой, все больше смущает страны Евросоюза, не желающие эскалации со стороны России.
По данным журнала Der Spiegel, Германия требует от Вильнюса отменить ограничения, Reuters указывает на желание Брюсселя закрыть этот вопрос до конца недели.
При этом в Москве уже предупредили Литву о возможности вооруженного конфликта из-за ее действий.
БЕРЛИН ВОЗМУЩЕН, БРЮССЕЛЬ ИЩЕТ КОМПРОМИСС
Евросоюз еще в апреле перестал пускать на свою территорию российские грузовики, но для транзита товаров в Калининградскую область было сделано исключение.
Однако сейчас Литва ввела запрет на транзит в российский регион грузов, попавших под санкции ЕС. В Москве назвали это решение «беспрецедентным».
«Введенные Литвой ограничения на транзит российских грузов в данный регион носит беспрецедентный характер. Несмотря на внешние ограничения, потребность в перевозке пассажиров и грузов в Калининград и обратно должна быть обеспечена в полном объеме», - сказал вице-премьер РФ Андрей Белоусов 1 июля в ходе итоговой коллегии Минтранса.
По его словам, для этого требуется развитие паромных линий.
«Также необходимо обеспечить доступность авиасообщения с регионом для граждан. Авиакомпаниям компенсируют затраты из-за возросшего расстояния в пути», - подчеркнул вице-премьер.
Действия Литвы вызывают недовольство в Берлине и Брюсселе.
Немецкий журнал Der Spiegel сообщил в пятницу, что правительство Германии возмущено запретом Литвы на перевозки в Калининград и настаивает на его отмене, «чтобы избежать эскалации».
«В споре о запрете транзита некоторых товаров в российский эксклав Калининград возникает движение. Вскоре эта мера может быть отменена — также по просьбе Германии», - утверждает издание.
По его данным издания, Брюссель может опубликовать пояснение к четвертому пакету санкций, в котором уточнят, что перевозки в Калининград ими затронуты не будут.
Агентство Bloomberg подтвердило в пятницу, что новый пакет антироссийских санкций Евросоюза предусматривает «корректировки» ранее принятых мер. В частности, речь может идти о корректировке правил транзита в Калининград подсанкционных товаров.
Агентство Reuters сообщало 29 июня со ссылкой на два высокопоставленных источника в руководства Евросоюза, что Брюссель ищет компромисс с литовским руководством, чтобы не обострять конфликт с Москвой.
По его данным, блокада может быть прекращена до конца этой недели.
Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил 30 июня, что Россия ждет решения Еврокомиссии.
«Будем ждать объявления. Еврокомиссии хорошо известно о всех наших озабоченностях, де факто о положении дел. Поэтому будем ждать», - сказал Песков.
ВОЙНА И МИР
Депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» допустил, что вопрос транзита может быть решен военными мерами.
«Надо нормально решать вопрос с железной дорогой и не бить по хвостам, а предвидеть то, что будет еще хуже. В конце концов с литовцами никакой МИД ничего не решит – это смехотворно. Решит только армия, флот и вежливые люди», - подчеркнул Колесник.
Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров также указал, что Россия может пойти на «крайние меры» в случае блокады Калининградской области.
«Если это произойдет, то дело может дойти до вооруженного конфликта. И надо говорить правду в лицо. Согласно 4-й статье нашей Конституции, российское государство обязано защищать свою территорию и обеспечивать свою безопасность. Если мы почувствуем, что эта безопасность нарушается и угрожает нам потерей территории, то, конечно, мы пойдем на крайние меры, и нас ничего не остановит», - сказал Джабаров телеканалу «Вместе-РФ».
Со своей стороны, член правления литовской партии «Социалистический народный фронт» Эдикус Ягелавичус рассказал «Радиоточке НСН» об опасения литовцев тем, что Вильнюс «зазывает себе войну».
«Есть несколько групп населения в Литве, одна группа, которая смотрит литовские новости и верит в то, что там показывают. Эти люди, наверное, во всем поддерживают литовскую власть. Есть большая часть людей, она увеличивается, которая начинает понимать, что Литва стреляет сама себе в ногу. Во-первых, с этими санкциями, во-вторых, с этим транзитом – вообще зазывает к себе, скажем так, войну. Многие люди думают, что может из-за этого война начаться, переживают, боятся – думают, как дальше делать, может, куда переезжать», - констатировал Ягелавичус.
Между тем, турецкое издание Yeni Safak указало, что, вступление в НАТО Швеции и Финляндии приведет к тому, что Калининград будет полностью окружен странами Альянса, что чревато «ответными мерами» со стороны России.
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