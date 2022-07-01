«От провокации до эскалации»: Евросоюз требует от Литвы снять «блокаду Калининграда»

БЕРЛИН ВОЗМУЩЕН, БРЮССЕЛЬ ИЩЕТ КОМПРОМИСС

Евросоюз еще в апреле перестал пускать на свою территорию российские грузовики, но для транзита товаров в Калининградскую область было сделано исключение.

Однако сейчас Литва ввела запрет на транзит в российский регион грузов, попавших под санкции ЕС. В Москве назвали это решение «беспрецедентным».

«Введенные Литвой ограничения на транзит российских грузов в данный регион носит беспрецедентный характер. Несмотря на внешние ограничения, потребность в перевозке пассажиров и грузов в Калининград и обратно должна быть обеспечена в полном объеме», - сказал вице-премьер РФ Андрей Белоусов 1 июля в ходе итоговой коллегии Минтранса.

По его словам, для этого требуется развитие паромных линий.

«Также необходимо обеспечить доступность авиасообщения с регионом для граждан. Авиакомпаниям компенсируют затраты из-за возросшего расстояния в пути», - подчеркнул вице-премьер.

Действия Литвы вызывают недовольство в Берлине и Брюсселе.

Немецкий журнал Der Spiegel сообщил в пятницу, что правительство Германии возмущено запретом Литвы на перевозки в Калининград и настаивает на его отмене, «чтобы избежать эскалации».

«В споре о запрете транзита некоторых товаров в российский эксклав Калининград возникает движение. Вскоре эта мера может быть отменена — также по просьбе Германии», - утверждает издание.

По его данным издания, Брюссель может опубликовать пояснение к четвертому пакету санкций, в котором уточнят, что перевозки в Калининград ими затронуты не будут.

Агентство Bloomberg подтвердило в пятницу, что новый пакет антироссийских санкций Евросоюза предусматривает «корректировки» ранее принятых мер. В частности, речь может идти о корректировке правил транзита в Калининград подсанкционных товаров.

Агентство Reuters сообщало 29 июня со ссылкой на два высокопоставленных источника в руководства Евросоюза, что Брюссель ищет компромисс с литовским руководством, чтобы не обострять конфликт с Москвой.

По его данным, блокада может быть прекращена до конца этой недели.

Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил 30 июня, что Россия ждет решения Еврокомиссии.

«Будем ждать объявления. Еврокомиссии хорошо известно о всех наших озабоченностях, де факто о положении дел. Поэтому будем ждать», - сказал Песков.