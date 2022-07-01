СМИ: Германия потребовала от Литвы возобновить транзит в Калининград

«Берлин не разделяет мнение литовцев о том, что транзит подсанкционных товаров в Калининград не должен осуществляться через территорию ЕС», — отмечается в материале.

По данным издания, в ФРГ указывают, что «это транспорт из России в Россию», и такая перевозка разрешена.

Литва ограничила транзит ряда товаров в Калининградскую область с 18 июня. Вильнюс объяснил свое решение санкциями Евросоюза в отношении России. Москва назвала действия литовской стороны незаконными и противоречащими международным договоренностям.

