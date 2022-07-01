СМИ: Германия потребовала от Литвы возобновить транзит в Калининград
Правительство Германии не поддерживает Литву в ситуации с Калининградом и настаивает на снятии запрета на транзит грузов в российский регион. Об этом пишет Spiegel.
«Берлин не разделяет мнение литовцев о том, что транзит подсанкционных товаров в Калининград не должен осуществляться через территорию ЕС», — отмечается в материале.
По данным издания, в ФРГ указывают, что «это транспорт из России в Россию», и такая перевозка разрешена.
Литва ограничила транзит ряда товаров в Калининградскую область с 18 июня. Вильнюс объяснил свое решение санкциями Евросоюза в отношении России. Москва назвала действия литовской стороны незаконными и противоречащими международным договоренностям.
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