СМИ: Германия потребовала от Литвы возобновить транзит в Калининград

Правительство Германии не поддерживает Литву в ситуации с Калининградом и настаивает на снятии запрета на транзит грузов в российский регион. Об этом пишет Spiegel.

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«Берлин не разделяет мнение литовцев о том, что транзит подсанкционных товаров в Калининград не должен осуществляться через территорию ЕС», — отмечается в материале.

По данным издания, в ФРГ указывают, что «это транспорт из России в Россию», и такая перевозка разрешена.

Литва ограничила транзит ряда товаров в Калининградскую область с 18 июня. Вильнюс объяснил свое решение санкциями Евросоюза в отношении России. Москва назвала действия литовской стороны незаконными и противоречащими международным договоренностям.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Голенков
ТЕГИ:ГерманияКалининградская ОбластьЛитва
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