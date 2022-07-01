СМИ: Вступление Швеции и Финляндии в НАТО грозит окружением Калининграда

Расширение НАТО за счет включения в ее состав Швеции и Финляндии грозит превращением Балтийского моря в «озеро» блока. Об этом пишет обозреватель Сернур Яссыкай в своем материале для Yeni Safak.

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Журналист считает, что планы Стокгольма и Хельсинки присоединиться к Североатлантическому альянсу приведут к росту влияния организации в Европе. НАТО будет иметь структуру из 32 стран.

«Развитие повлечет за собой значительные изменения в геополитической линии на севере. Границы НАТО поднимутся на уровень, которого она не могла достичь даже в годы холодной войны», — отмечается в материале.

Расширение НАТО формально приведет к окружению Калининградской области, что спровоцирует ответную реакцию Москвы. РФ увеличит присутствие не только на Балтике, но также в районе Северного моря, пишет РИА ФАН.

Турецкое издание указывает, что усиление блока в подобных условиях может стать причиной эскалации противостояния России и Запада. Это спровоцирует наращивание военного взаимодействия РФ и Китая и грозит запуском «холодной войны 2.0», отмечает Газета.ру.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
ТЕГИ:ФинляндияШвецияНАТО
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