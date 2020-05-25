Востоковед: За проблемой принадлежности Курил торчат американские уши

Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире НСН отметил, что «ультиматум Лаврова» не содержит в себе ничего нового, равно как и новые выступления японцев по вопросу Курил. Токио с условиями Москвы не согласится, а очередное уточнение позиций лишь затруднит дальнейшие переговоры, ожидает эксперт.

«Я думаю, что это неприемлемое для Японии предложение. Она на него не пойдёт ни при каких обстоятельствах. Потому что базовая позиция Японии заключается в том, что Советский Союз в конце войны ударил истекающей кровью Японии в спину и захватил острова и с тех пор незаконно их оккупирует. Это основная позиция, и в какие бы словеса её ни оформляли, каким бы флёром она ни покрывалась, она не изменяется. Это было доказано совсем недавно ещё раз, когда в «Голубую книгу по дипломатии», ежегодно издающуюся японским МИДом, была возвращена фраза о том, что японский суверенитет распространяется на все четыре острова», - отметил Кистанов.

Проблема государственной принадлежности островов Хабомаи, Итуруп, Кунашир и Шикотан возникла после Второй мировой войны. Японцы до сих пор считают их своими северными территориями, между Москвой и Токио не подписан мирный договор. Официальная позиция России как правопреемницы СССР строится на том, что острова — неотъемлемая часть РФ на основании итогов Второй мировой войны, закреплённых в уставе ООН.

Кистанов в беседе с НСН напомнил, что Москва и Токио в своё время были близки к урегулированию вопроса, но помешали американцы.

«Американский фактор есть, и он был изначально. Когда в 1956 году шли переговоры о мирном договоре между СССР и Японией, то в конечном итоге Советский Союз предложил японцам: давайте вернём вам группу островов Хабомаи и Шикотан, но только после подписания мирного договора. Что и было отражено в советско-японской декларации в том же году. Но тут вмешались американцам, которые сказали японцам: если вы согласитесь только на два острова, отказавшись от двух остальных, то мы вам не вернём Окинаву. Окинава тогда была под оккупацией Соединённых Штатов. Японцы забеспокоились и стали требовать все четыре острова. И с тех пор эта позиция не меняется. Так что за этой проблемой торчат американские уши, это ни для кого не секрет», - рассказал глава Центра японских исследований.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ очень хотел договориться с Россией, чтобы войти в историю, и даже ездил в Москву вопреки советам Вашингтона, напоминает Кистанов. Однако позиция Кремля неизменна, а Абэ продолжает действовать с оглядкой на Вашингтон, говорит он. Вот только Трамп — не Обама, и его интересуют другие дела.

«Вашингтон напрямую не давит, но даёт рекомендации и советы. И сейчас тоже Абэ постоянно сверяет свою позицию с Трампом и рассказывает ему, что Японии очень нужно вернуть эти четыре острова, и чтобы США это приняли к сведению. По большому счёту, Трампу это всё до лампочки. Его, в отличие от Обамы, не интересует эта российско-японская проблема. Его вообще мало что интересует, кроме Америки, которая стоит на первом месте», - заключил собеседник НСН.

Стоит отметить, что «ультиматум» о признании итогов Второй мировой войны глава российской дипломатии Сергей Лавров сделал ещё в феврале 2019 года. Как сообщало информационное агентство ТАСС, министр выступил с программным заявлением в Российско-таджикском славянском университете.

