Бывший вице-президент Газпромбанка Волобуев признан иноагентом

В Минюсте отметили, что Волобуев осудил спецоперацию на Украине, вступил в ряды ВСУ и принимал участие в создании сообщений и материалов иностранных агентов.

Также в реестр иноагентов внесли правозащитницу Ольгу Романову, журналиста Айдера Муждабаева, экономиста и бывшего кандидата в Госдуму от КПРФ Владислава Жуковского, краснодарского активиста Виталия Вотановского и других. Всего ведомство включило в список 12 человек.

В сентябре Минюст внес в реестр иноагентов политолога Станислава Белковского и солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова, напоминает «Радиоточка НСН».

