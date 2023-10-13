Бывший вице-президент Газпромбанка Волобуев признан иноагентом
Министерство юстиции России признало иностранным агентом бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.
В Минюсте отметили, что Волобуев осудил спецоперацию на Украине, вступил в ряды ВСУ и принимал участие в создании сообщений и материалов иностранных агентов.
Также в реестр иноагентов внесли правозащитницу Ольгу Романову, журналиста Айдера Муждабаева, экономиста и бывшего кандидата в Госдуму от КПРФ Владислава Жуковского, краснодарского активиста Виталия Вотановского и других. Всего ведомство включило в список 12 человек.
В сентябре Минюст внес в реестр иноагентов политолога Станислава Белковского и солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru