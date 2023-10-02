NHK: Япония не смогла договориться с Россией о вылове рыбы у юга Курил

Отмечается, что вылов терпуга обычно стартует в этом районе в середине сентября, однако сейчас ловля возможна только в японских водах. Под вопросом также промысел осьминога: он должен начаться в середине октября.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не может согласовать консультации по рыбному промыслу в территориальных водах РФ из-за введенных Токио антироссийских мер.

В сентябре новая глава МИД Японии Ёко Камикава заявила, что страна не будет прекращать санкции против России, однако намерена продолжать контакты с РФ по ряду направлений, пишет «Свободная пресса».

