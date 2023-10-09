Экс-адвоката Новикова обвинили в госизмене

В ведомстве отметили, что Новиков после начала спецоперации России на Украине в добровольном порядке покинул российскую территорию и вступил в ряды украинских Сил территориальной обороны. Бывший адвокат прошел военную подготовку, принимает участие в боевых действиях и ведет пропагандистскую работу.

Ранее Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Крыма Альберта Круглова к восьми годам лишения свободы по обвинению в приготовлении к государственной измене. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

