Экс-адвоката Новикова обвинили в госизмене
ФСБ возбудила уголовное дело в отношении экс-адвоката Ильи Новикова (признан в России иноагентом). Бывшего юриста обвиняют в госизмене в форме перехода на сторону противника (статья 275 УК РФ). Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
В ведомстве отметили, что Новиков после начала спецоперации России на Украине в добровольном порядке покинул российскую территорию и вступил в ряды украинских Сил территориальной обороны. Бывший адвокат прошел военную подготовку, принимает участие в боевых действиях и ведет пропагандистскую работу.
Ранее Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Крыма Альберта Круглова к восьми годам лишения свободы по обвинению в приготовлении к государственной измене. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru