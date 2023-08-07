МИД выразил протест Японии из-за вмешательства в дела России

Министерство иностранных дел РФ выразило протест Японии из-за проведения «Форума свободных народов пост-России». Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Захарова заявила об опасности действий Японии

Отмечается, что организаторы мероприятия признаны в РФ террористами. МИД выразил официальному Токио решительный протест из-за предоставления площадки для форума.

Действия властей Японии МИД назвал антироссийскими. В ведомстве напомнили, что Токио не отказался от притязаний на южные Курильские острова.

Правительство Японии 2 августа обновило список товаров, которые запрещено ввозить в Россию. Перечень расширен на 758 позиций, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Курильские ОстроваЯпонияМИД РФ

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