МИД выразил протест Японии из-за вмешательства в дела России
Министерство иностранных дел РФ выразило протест Японии из-за проведения «Форума свободных народов пост-России». Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что организаторы мероприятия признаны в РФ террористами. МИД выразил официальному Токио решительный протест из-за предоставления площадки для форума.
Действия властей Японии МИД назвал антироссийскими. В ведомстве напомнили, что Токио не отказался от притязаний на южные Курильские острова.
Правительство Японии 2 августа обновило список товаров, которые запрещено ввозить в Россию. Перечень расширен на 758 позиций, сообщает «Радиоточка НСН».
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