Группировка ОДКБ начала передавать охрану соцобъектов казахстанским силовикам
Миротворческий контингент сил Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане готовится к возвращению в пункты постоянной дислокации. По данным Минобороны РФ, уже началась передача охраняемых силами объединённой группировки социально значимых объектов правоохранительным органам Казахстана.
В военном ведомстве отметили, что все действия миротворцев проводятся в чётком соответствии с планом, разработанным командованием коллективными миротворческими силами ОДКБ и Минобороны Республики Казахстан. Параллельно с передачей охраны соцобъектов, подразделения начали готовить технику, материальные средства и личный состав к загрузке в самолеты ВКС России, говорится в сообщении.
После завершения этого этапа, выполнившие поставленные задачи подразделения коллективных миротворческих сил ОДКБ, будут возвращаться в пункты постоянной дислокации. «Возвращение миротворцев ОДКБ в свои страны будет организовано во взаимодействии с казахстанской стороной», - подчеркнули в Минобороны РФ.
5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство республики в отставку, возглавил Совет безопасности страны и обратился за помощью в ОДКБ. Организация приняла решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для охраны стратегически важных и социально значимых объектов.
6 января в Казахстан были доставлены первые подразделения из состава основных сил российского миротворческого контингента ОДКБ - подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ России, а также Ивановского и Ульяновского соединения ВДВ.
11 января Токаев назначил новое правительство и заявил о том, что миссия миротворческих сил ОДКБ в Казахстане завершена, поэтапный вывод контингента начнется 13 января.
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