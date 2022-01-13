Путин и Токаев обсудили вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым вопросы, связанные с началом согласованного вывода из республики контингентов стран - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает пресс-служба Кремля.

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В сообщении говорится, что президент Казахстана рассказал российскому лидеру о мерах по окончательному восстановлению порядка в стране, которые были предприняты, в том числе, с учётом действий миротворцев.

«Особая признательность за помощь и поддержку высказана Российской Федерации – стратегическому партнёру и союзнику по ОДКБ», - добавили в пресс-службе.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что миротворческая миссия ОДКБ в республике оценивается, как очень успешная, организованный вывод миротворцев начнётся 13 января.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:ОДКБМиротворцыКазахстанВладимир Путин
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