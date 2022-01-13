Путин и Токаев обсудили вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана

В сообщении говорится, что президент Казахстана рассказал российскому лидеру о мерах по окончательному восстановлению порядка в стране, которые были предприняты, в том числе, с учётом действий миротворцев.

«Особая признательность за помощь и поддержку высказана Российской Федерации – стратегическому партнёру и союзнику по ОДКБ», - добавили в пресс-службе.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что миротворческая миссия ОДКБ в республике оценивается, как очень успешная, организованный вывод миротворцев начнётся 13 января.